Ile Maurice: Christian Lecordier - «Ce sont les Bérengistes qui font encore la force du MMM»

Pour Christian Lecordier, la question centrale après la démission de Paul Bérenger concerne désormais l'avenir politique de ce dernier et la place que pourraient continuer d'occuper ses fidèles au sein du Mouvement militant mauricien (MMM). Selon lui, le poids du courant bérengiste reste déterminant dans l'identité du parti. «Il ne faut pas oublier que le MMM n'est plus le MMM de 48 %, ni même de 35 % ou de 30 %. Aujourd'hui, ce qui reste surtout, ce sont des militants fidèles. À mon avis, ce sont les Bérengistes qui font encore la force du MMM», affirme-t-il.

Il estime également que Paul Bérenger devra s'expliquer davantage devant la population et les militants sur les raisons de ses positions récentes. «Quand il parle de magouilles, de corruption ou de problèmes en politique, la population a droit à des explications. Beaucoup attendent qu'il vienne dire clairement ce qui s'est passé.»

Concernant Joanna Bérenger, Christian Lecordier insiste sur sa légitimité politique. «Elle a été élue deux fois par l'électorat. Elle a parfaitement le droit de faire de la politique. Ce serait injuste de dire qu'elle ne peut pas continuer simplement parce qu'elle porte le nom Bérenger. Quand on fait de la politique, on a forcément des ambitions.» Il estime toutefois prématuré de spéculer sur la création d'une nouvelle formation autour d'elle.

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«Certains évoquent la possibilité qu'elle crée un nouveau parti avec des militants fidèles, mais il faut attendre que les choses s'éclaircissent. Paul Bérenger devra d'abord s'adresser clairement à la population et à ses militants sur la suite de son engagement politique.»

Revenant sur la démission elle-même, il affirme qu'elle était attendue depuis plusieurs jours, tout en évoquant une forte émotion parmi les militants historiques. «Il avait laissé planer cela pendant deux semaines. On sentait que ça allait arriver. Mais pour tous ceux qui ont connu le MMM depuis sa création, c'est un moment de grande tristesse.»

Il estime enfin que les élus du parti auraient dû faire preuve de solidarité envers leur leader. «Je crois qu'ils auraient dû soutenir Paul Bérenger, compte tenu des arguments qu'il a avancés. Les raisons évoquées pour rester au gouvernement, notamment en parlant de frustrations de certains militants, m'ont déçu. Ce ne sont pas des arguments qui donnent une bonne image de la politique.»