Afrique: Ligue des champions africaine - La RS Berkane de Paul Valère Bassène en demi-finale

Dakar — La RS Berkane (Maroc), le club du footballeur sénégalais Paul Valère Bassène, l'Espérance de Tunis, les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et l'ASFAR de Rabat (Maroc) ont obtenu la qualification aux demi-finales de la Ligue des champions africaine.

La RS Berkane a éliminé, dimanche, les Soudanais d'Al Hilal Club, 1-0. Les deux équipes avaient fait match nul, 1-1, au match aller.

Les coéquipiers de Bassène joueront leur demi-finale contre un club marocain, l'ASFAR de Rabat, qui a éliminé le Pyramids FC, le club égyptien tenant du titre.

L'ASFAR a fait match nul avec le club du Nouveau Caire à Rabat, 1-1, avant d'aller le battre chez lui, 2-1.

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Avant cette qualification, Paul Valère Bassène s'est déjà fait remarquer lors de la phase des groupes. La RS Berkane a largement battu Rivers United FC (3-0), lors de la dernière journée, grâce à un doublé de l'ancien attaquant de Teungueth FC.

Ainsi, Bassène offre au club marocain sa première qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions.

L'Espérance de Tunis a dominé Al Ahly SC, le club le plus titré d'Afrique avec 12 sacres, dont le dernier en 2024. Le score favorable aux Tunisiens est de 4 buts à 2.

L'Espérance de Tunis jouera sa demi-finale contre les Mamelodi Sundowns, qui ont éliminé le Stade Malien avec un score cumulé de 3 buts à 2.

Les demi-finales aller et retour auront lieu les 10 et 17 avril.

Le programme de la Ligue des champions africaine

Aller - 10 avril :

FAR Rabat-RS Berkane (16 h 00 GMT) ;

Espérance de Tunis-Mamelodi Sundowns (16 h 00 GMT).

Retour - 17 avril :