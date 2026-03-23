Sénégal: Serie A - Assane Diao brille, Côme pulvérise Pise

Gêné par les blessures cette saison, Assane Diao peut enfin enchainer ces dernières semaines. Ce dimanche 22 mars, l'ailier sénégalais a été déterminant dans le succès 5-0 de Côme contre Pise.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Assane Diao s'illustrer ce dimanche. L'international sénégalais a ouvert le score dès la 7e minute pour mettre les siens sur orbite après une jolie percée dans l'axe avant de conclure du gauche. C'est son premier but de la saison. Ensuite, l'ancien du Betis Séville a parfaitement servi Douvikas sur le 2ème but de son équipe. C'est également sa première passe décisive de la saison, pour sa 9ème apparition en Serie A. Côme est 4e du championnat italien.

Une performance qui arrive à point nommé pour Pape Thiaw qui pourra ainsi compter sur un Assane Diao en pleine forme pour la trêve de mars, alors que Sadio Mané sera absent pour blessure. Diao pourra ainsi prétendre à ses premières minutes en sélection depuis mars 2025.