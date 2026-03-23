Ethiopie: Le Niin Lee Palm Lodge s'affirme comme un pôle touristique majeur dans le cadre de l'initiative éthiopienne « Dîner pour les générations futures »

Addis-Abeba — Le Niin Lee Palm Lodge, projet phare de l'initiative « Dîner pour les générations futures » portée par le Premier ministre éthiopien, a récemment été inauguré dans la région d'Afar, marquant une avancée notable dans le développement du tourisme de luxe et durable en Éthiopie.

Implanté sur une superficie de 78 000 mètres carrés de paysages verdoyants, le complexe conjugue harmonieusement cadre naturel et infrastructures modernes, selon le Bureau du Premier ministre.

Le site offre aux visiteurs une expérience immersive, avec une diversité d'arbres fruitiers et forestiers, la source thermale naturelle dite « OEil bleu », deux lacs artificiels ainsi qu'un sentier de randonnée panoramique de 3,2 kilomètres, pensé pour valoriser l'écotourisme.

Le lodge propose des prestations haut de gamme, incluant deux villas présidentielles dotées de piscines privées, douze chambres communicantes et seize appartements d'une chambre.

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Parmi les infrastructures figurent également des restaurants, un hall d'accueil contemporain, une salle de conférence entièrement équipée, des espaces administratifs, un vaste parking ainsi qu'un héliport à double capacité.

À l'occasion de l'ouverture, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu dans la région d'Afar pour inaugurer officiellement le complexe, mettant en avant la dimension symbolique du site.

Il a notamment rappelé la notoriété mondiale de la région, connue pour être le lieu de découverte de Lucy, l'une des plus anciennes ancêtres de l'humanité.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « De Lucy au Niin Lee Palm Lodge : célébrer l'héritage de l'Afar. »

Au-delà de son positionnement en tant que destination de luxe, le Niin Lee Palm Lodge ambitionne de stimuler l'économie locale, d'attirer une clientèle internationale haut de gamme, d'accueillir des événements d'envergure et de générer des opportunités d'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie et des services.

Cette réalisation s'inscrit dans la stratégie globale de l'Éthiopie visant à valoriser ses atouts naturels et culturels à travers des investissements structurants, tout en favorisant une croissance inclusive et durable.

Le Niin Lee Palm Lodge se présente ainsi non seulement comme une destination touristique d'exception, mais aussi comme l'incarnation d'une vision de développement ambitieuse, tournée vers l'avenir.