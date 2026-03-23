Congo-Brazzaville: Forêt de la Patte d'Oie - Entre conservation et écotourisme urbain à Brazzaville

Située au coeur de la capitale congolaise, la réserve forestière de la Patte d'Oie s'impose comme un espace où se conjuguent conservation de la biodiversité et développement de l'écotourisme urbain. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars, des actions d'aménagement de layons, de planting d'arbres et de sensibilisation ont été menées pour promouvoir une gestion durable de cette réserve stratégique.

La réserve de la Patte d'Oie, créée en 1938, constitue un véritable poumon écologique de la capitale, Brazzaville. Elle fait l'objet d'une opération de reboisement et d'aménagement initiée par le gouvernement depuis le lancement, en novembre dernier, de la Journée nationale de l'arbre. À l'occasion de la quinzième édition de la Journée internationale des forêts, des techniciens du ministère de l'Économie forestière, conduits par le directeur de cabinet de la ministre, Pierre Taty, ont procédé à des plantations d'arbres et au traçage de layons destinés aux visiteurs ainsi qu'aux chercheurs.

Selon le coordonnateur du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), François Mankessi, l'importance de ce site emblématique n'est plus à démontrer. Il a indiqué que depuis plusieurs mois, l'attention des pouvoirs publics est particulièrement portée sur cette forêt, avec pour objectif de l'enrichir et de la préserver. À cette occasion, 800 plants d'acacias, notamment acacia auriculiformis et acacia mangium, ont été mis en terre sur une superficie d'un demi-hectare. Une action qui, d'après ce commis de l'État, bénéficie à toute la population, précisément en termes de production d'oxygène et de régulation thermique.

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Sur ce site, l'ouverture et le nettoyage des layons devraient à terme faciliter l'accès des visiteurs à cet espace naturel, tout en garantissant la préservation de l'équilibre écologique. Pour la directrice générale du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques, Carine Saturnine Milandou, ces travaux d'aménagement permettront également d'améliorer l'inventaire des espèces et de favoriser la découverte de la biodiversité locale, y compris la faune présente dans cette réserve urbaine. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus dénaturer la zone existante, mais nous sommes venus apporter un plus pour permettre à la population de se mouvoir normalement, facilement et de visiter la biodiversité qui s'y trouve », a-t-elle déclaré.

Le thème de l'édition 2026 de la Journée internationale des forêts, « Forêts, les forêts et les économies », selon la directrice des Forêts, Paulette Ebina, prend tout son sens à travers la valorisation de la forêt de la Patte d'Oie. Au-delà de son rôle écologique essentiel, ce site favorise le développement de l'écotourisme urbain, générateur d'activités et d'emplois (Guides, recherche scientifique, services touristiques). À l'instar de ses collègues mobilisés, dont le conseiller Joël Loumeto, Paulette Ebina a réitéré l'engagement de la République du Congo en faveur de la gestion durable de ses ressources forestières et fauniques.