Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Denis Sassou N'Guesso félicité par des collègues de la sous-région pour sa réélection

Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, des messages de félicitations des chefs d'Etat africains à leur homologue Denis Sassou N'Guesso affluent à Brazzaville. Parmi les premiers figurent ceux des présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, notamment Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame.

Depuis la rive gauche du fleuve Congo, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été l'un des premiers chefs de l'Etat à réagir. Dans son message transmis depuis la présidence à Kinshasa, il a adressé ses « vives et chaleureuses félicitations » à son homologue Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection à la tête du pays après avoir largement remporté le scrutin présidentiel avec 94,82% des suffrages exprimés.

Au-delà des civilités diplomatiques, le président de la RDC a exprimé son attachement de voir le nouveau mandat du président Denis Sassou N'Guesso contribuer « au progrès et au bien-être du peuple frère », a-t-il souhaité.

Vive la coopération congolo-rwandaise

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Du côté de Kigali, le président rwandais, Paul Kagame, a également adressé ses félicitations à son « frère » Denis Sassou N'Guesso pour sa première place à l'issue des résultats provisoires. Il a réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre le Rwanda et le Congo, évoquant la poursuite d'une coopération étroite « au service des priorités communes et de la prospérité des deux peuples ».

En attendant la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, ces messages de soutien marquent une volonté de continuité dans la coopération régionale entre les pays du continent et le Congo. Ils démontrent ainsi la place capitale qu'occupe le Congo dans le processus de développement de l'Afrique.

Rappelons que le président réélu, Denis Sassou N'Guesso, promet dans son projet de société « Accélérons la marche vers le développement » de contribuer à la progression de l'intégration économique de la sous-région et de l'Afrique en général.