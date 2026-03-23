Sénégal: Korité - Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à la cohésion nationale

À l'occasion de la célébration de la Korité, marquant la fin du Ramadan, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a délivré un message fort axé sur l'unité nationale et la responsabilité collective. C'est depuis la Grande Mosquée de Dakar, à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr, qu'il s'est adressé à une foule importante de fidèles.

Dans son allocution, le Chef de l'État a encouragé les Sénégalais à maintenir le cap des efforts engagés pour le développement du pays, en misant sur la confiance mutuelle et la persévérance. Il a insisté sur la nécessité de prolonger, au-delà du mois sacré, les valeurs de solidarité, de discipline et de partage cultivées durant le jeûne.

Revenant sur l'esprit du Ramadan, le Président a salué la force du vivre-ensemble sénégalais, qu'il a décrit comme un pilier essentiel de la stabilité du pays. Selon lui, cette cohésion sociale, nourrie par des principes de respect et de fraternité, doit continuer d'être préservée et renforcée.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers les guides religieux et les autorités traditionnelles pour leur contribution à l'harmonie sociale, en citant notamment l'Imam ratib de Dakar, Alioune Moussa Samb, pour son engagement.

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Sur un ton empreint d'émotion, le Président de la République a adressé ses condoléances aux familles des soldats tombés récemment en Casamance, tout en formulant des voeux de rétablissement aux blessés. Il a, dans la foulée, réaffirmé la volonté de l'État de poursuivre ses efforts afin d'assurer la sécurité, la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national.