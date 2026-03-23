Sénégal: Nuit meurtrière à Ziguinchor - Un jeune tué à l'arme blanche

Un drame sanglant s'est produit dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars 2026 dans la commune Ziguinchor. Un jeune conducteur de taxi-moto âgé d'une vingtaine a mortellement été poignardé dans le quartier Santhiaba par un « agresseur » encore en fuite.

ZIGUINCHOR- La quiétude nocturne de Ziguinchor a été rompue par un homicide qui continue de susciter une vive indignation. La victime, identifiée sous les initiales A.B, âgée d'environ 23 ans et résidant à Kandialang, a été mortellement agressée à l'arme blanche alors qu'elle se trouvait dans le quartier Santhiaba, à proximité d'un supermarché. D'après une source sécuritaire, les premiers éléments de l'enquête orienteraient vers un possible différend entre jeunes évoluant dans des milieux jugés sensibles.

Une piste encore fragile que les enquêteurs s'emploient à vérifier avec prudence. Ainsi, les agents de la police qui sont rapidement intervenues après les faits, ont lancé une opération de recherche pour identifier et interpeller le suspect.

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Le corps de la victime a été acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de l'hôpital régional de Ziguinchor pour les besoins des constatations d'usage. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent afin d'établir les responsabilités et de reconstituer le déroulement exact des faits. Ce nouveau drame relance le débat sur la montée des violences nocturnes dans la capitale régionale du Sud, où habitants et acteurs locaux appellent à un renforcement des mesures de sécurité.