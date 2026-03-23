Afrique Centrale: Cômo - Assane Diao savoure

Revenu en très grande forme après plusieurs blessures, Assane Diao était intenable ce dimanche lors de la victoire 5-0 de Cômo contre Pise. L'ailier sénégalais a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive pour mettre les siens sur la voie d'un succès précieux, synonyme de 4ème place de Serie A (57 points).

A l'issue de la rencontre, Assane Diao a confié sa satisfaction au micro de DAZN. « Je suis très heureux. Aujourd'hui, c'est une nouvelle victoire et je retrouve le chemin des filets. Je remercie Dieu, qui a été d'un grand soutien pendant cette période difficile, ainsi que ma famille, qui a toujours été là pour moi. L'entraîneur (Cesc Fabregas) est content pour moi, il sait combien de temps j'ai été absent, et c'est très important pour moi. » Le joueur de 20 ans peut désormais se concentrer sur la sélection avec deux matchs contre le Pérou (28 mars) et la Gambie (31 mars).