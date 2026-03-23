Congo-Kinshasa: 285 nouveaux sous-lieutenants prêtent serment à l'Académie militaire de Kananga

L'Académie militaire de Kananga a organisé, jeudi 19 mars, une cérémonie de prise d'armes et de prestation de serment des lauréats de la 37e promotion. L'événement s'est tenu sur le site de l'EFO, à Kananga, au Kasaï-Central, présidé par le ministre de la Défense, Guy Kabombo Muadiamvita.

Au total, 285 lauréats ont accédé au grade de sous-lieutenant après trois années de formation dans les filières des sciences sociales et militaires, ainsi que des sciences appliquées et militaires.

Parmi eux figurent deux éléments de la Police nationale congolaise et huit ressortissants de la République centrafricaine, témoignant de l'ouverture régionale de cette formation militaire.

Un appel à servir la nation

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Guy Kabombo Muadiamvita a souligné que cette formation s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des Forces armées de la République démocratique du Congo, dans un contexte sécuritaire marqué par l'activisme de groupes armés dans l'Est du pays, notamment l'AFC/M23.

Il a exhorté ces nouveaux officiers à contribuer activement à la recherche d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national.

« La tâche qui vous attend est immense, mais je suis convaincu que vous êtes prêts à relever les défis sécuritaires auxquels le pays fait face », a-t-il déclaré.

Un engagement sous le drapeau

À travers leur serment, les nouveaux sous-lieutenants se sont engagés à servir la nation avec loyauté et fidélité. Cette nouvelle promotion vient ainsi renforcer les rangs de l'armée congolaise, appelée à faire face à des défis sécuritaires majeurs.

Dans un contexte marqué par les tensions dans l'est de la RDC, ces jeunes officiers sont désormais attendus sur le terrain pour contribuer à la stabilisation du pays et à la protection des populations civiles.