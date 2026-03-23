Afrique: Décision CAF - El-Hadji Diouf réagit enfin

L'ancien international sénégalais El-Hadji Diouf est sorti du silence après la décision controversée de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de la CAN 2025 au profit du Maroc. Une décision qui continue de susciter l'indignation dans le monde du football.

Présent à Paris en marge d'un événement de la Fédération internationale de football association (FIFA), l'ex-attaquant des Lions de la Teranga s'est exprimé au micro de RMC Sport. Il n'a pas caché son incompréhension face à ce retournement de situation. « Choqué comme tout le monde », El-Hadji Diouf reste néanmoins convaincu que justice sera rendue. Pour lui, aucun doute : « On a gagné sur le terrain, c'est le plus important », a-t-il martelé confiant quant à une issue favorable.

Soutenu par de nombreuses voix du football international, El-Hadji Diouf appelle à faire confiance aux instances juridiques pour rétablir ce qu'il considère comme une évidence : le Sénégal est, selon lui, le véritable champion d'Afrique 2025.