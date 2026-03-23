Congo-Kinshasa: Début de l'opération d'identification et de numérotation des motos à Kinshasa

Les autorités provinciales de Kinshasa passent à la vitesse supérieure dans le but de réorganiser le secteur des transports dans la capitale congolaise. Jeudi 19 mars, les ministres provinciaux des Transports et de l'Intérieur, avec les associations de motocyclistes ("Wewa"), ont lancé le processus d'identification et de numérotation des motos.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à lutter contre l'anarchie, en dépit de tensions sociales persistantes.

Les autorités provinciales affirment que cette mesure vise à mieux organiser la circulation, renforcer la sécurité et mettre fin aux pratiques jugées anarchiques. Elles ont aussi demandé aux responsables d'associations des motards de sensibiliser leurs membres afin d'obtenir une large adhésion à cette réforme.

Le ministre provincial des Transports, Jesus Noel Sheke, a, par ailleurs, insisté sur leur collaboration avec les agents chargés de la perception de la taxe de stationnement sur le terrain.

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De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Jeannot Cannon, a rappelé la nécessité d'une coordination étroite entre les communes, les services techniques et les associations pour garantir le succès de cette opération.

Ce processus d'identification et de numérotation des motos vient d'être lancé, alors que la ville de Kinshasa était paralysée les 16, 17 et 18 mars par une grève de chauffeurs des taxis et taxi-bus privés, dénonçant des tracasseries routières.