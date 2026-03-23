Afrique: Non, la Guinée n'a pas réclamé le titre de la CAN 1976

Depuis l'annonce du retrait de la victoire sénégalaise lors de la CAN 2025 et la victoire du Maroc sur tapis vert, plusieurs fausses informations ont circulé. Ces dernières heures, l'une d'elles annonçait le recours de la Guinée afin de réclamer le titre de la CAN 1976, perdue face au Maroc.

Non, la Guinée n'a pas saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de réclamer le titre de la CAN 1976, qui a été remportée par le Maroc après un nul 1-1 face au Syli. Face aux fausses informations, la Fédération guinéenne de football (FGF) a décidé de sortir du silence pour démonter ces fake news. « La Fédération guinéenne de football (FGF) porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'a engagé aucune procédure ni auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), ni auprès de la Confédération africaine de football (CAF) en lien avec la Coupe d'Afrique des nations 1976 », lit-on d'abord sur le site de la Fédération.

Cette dernière a ensuite donné des détails concernant ce fameux match. « S'agissant des faits historiques, la FGF rappelle que la rencontre Guinée - Maroc s'est disputée le 14 mars 1976 à Addis-Abeba, sous la direction de l'arbitre zambien Nyirenda Chayu. Elle s'est soldée par un score de 1-1, la Guinée ayant ouvert le score à la 33e minute par Chérif Souleymane, avant l'égalisation marocaine à la 86e minute par Ahmed Makrouh, dit « Baba ».

La Fédération souhaite également rappeler, à titre d'éclairage historique, que conformément au règlement en vigueur à l'époque, la compétition ne comportait pas de finale classique. Après une phase initiale de groupes, les équipes qualifiées disputaient une poule finale sous forme de mini-championnat, dont le classement déterminait directement le vainqueur. Dans ce cadre, le Maroc a terminé en tête de cette poule finale et a été régulièrement sacré champion d'Afrique, la Guinée occupant la deuxième place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fédération guinéenne de football réaffirme son attachement au respect des faits historiques et des règlements sportifs. Elle invite, avec sérénité, les médias et l'ensemble des acteurs à privilégier des informations vérifiées et à éviter toute interprétation susceptible d'entretenir la confusion. La FGF reste pleinement engagée dans la promotion des valeurs de fair-play, de respect mutuel et d'unité du football africain ».