analyse

Le président Emmanuel Macron a annoncé, le 2 mars 2026, une évolution significative de la doctrine nucléaire française. La France augmentera ses ogives nucléaires pour la première fois depuis 1992 et déploiera des avions à capacité nucléaire chez des alliés européens dans le cadre d'un nouveau concept baptisé « dissuasion avancée ». Huit partenaires européens participeront à des exercices et fourniront un soutien conventionnel.

Le discours a révélé une continuité avec les pratiques institutionnelles passées. Emmanuel Macron a détaillé ce que la France proposerait à l'Europe, mais donné peu de précisions sur les mécanismes institutionnels qui encadreront la transparence et la responsabilité de ce nouvel arrangement.

Cette asymétrie soulève une question centrale : comment la crédibilité d'une dissuasion nucléaire élargie peut-elle être évaluée, lorsque ses structures de gouvernance restent largement indéfinies ?

Pour avoir étudié les questions de gouvernance et d'héritage nucléaire, je soutiens que pour comprendre cet enjeu, il faut replacer ce moment stratégique dans une trajectoire plus longue de gestion institutionnelle du nucléaire français.

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L'héritage algérien : une question toujours ouverte

Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Le programme a débuté avec l'explosion atmosphérique « Gerboise Bleue » en février 1960, suivie de 16 essais supplémentaires à Reggane et In Ekker, deux localités du sud de l'Algérie. À l'époque, la France exerçait son autorité sur le territoire et portait responsabilité envers les populations sous son administration.

Six décennies plus tard, de nombreuses obligations découlant de cette responsabilité restent largement non honorées. La loi Morin de 2010 a établi un mécanisme d'indemnisation, mais ses critères restrictifs ont exclu la majorité des demandeurs algériens, tandis que les vétérans militaires français exposés à des niveaux de radiation comparables reçoivent des prestations. Les protocoles d'essais, les données dosimétriques et les informations sur les sites d'enfouissement de déchets radioactifs demeurent classifiés.

Renversement saisissant : l'Algérie elle-même a entrepris récemment des initiatives de décontamination sur d'anciens sites d'essais - l'État affecté assumant une responsabilité que l'État testeur n'a pas pleinement endossée. Parallèlement, des parlementaires français réclament depuis des années l'ouverture des archives complètes sur les essais nucléaires, mais celles-ci demeurent toujours classées "secret-défense".

Au terme de cet examen, un constat s'impose : l'opacité française sur les conséquences nucléaires en Algérie ne s'est pas dissipée avec la fin de la période coloniale. Depuis 1962, l'Algérie souveraine demande la déclassification des archives d'essais, le partage des cartes topographiques des sites de déchets radioactifs, et la transparence sur les données dosimétriques.

La France refuse toujours, invoquant le secret-défense.Le cas algérien révèle que cette opacité persiste, indépendamment du statut reconnu à l'interlocuteur, à travers deux moments politiques pourtant radicalement asymétriques. Il s'agit là d'un indice d'une culture institutionnelle que des analystes comme Vipin Narang, Austin Long et Bruno Tertrais qualifient d'« ADN nucléaire français » : un attachement absolu à l'autonomie décisionnelle, jugée « fondamentale juridiquement, culturellement, philosophiquement », associé à des mécanismes limités de transparence et de supervision institutionnelle.

C'est cet héritage institutionnel qui aide à comprendre la logique d'opacité qui continue de structurer la doctrine nucléaire française.

Une doctrine fondée sur l'opacité

Ce même «ADN nucléaire français» se manifeste en effet dans l'approche actuelle de la dissuasion avancée. Emmanuel Macron a ainsi annoncé que la France cesserait de divulguer publiquement la taille de son arsenal nucléaire, rompant avec des décennies de transparence. Depuis 2008, les présidents français ont confirmé publiquement le nombre d'ogives. Emmanuel Macron lui-même a réaffirmé le plafond de 300 ogives en 2020.

Le chef de l'Etat français a été explicite :

Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en oeuvre (...). Il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux.

La France conserve ainsi l'autorité exclusive. Il n'y aura « pas de garantie au sens strict » pour les alliés. Des mécanismes de consultation ont été évoqués vaguement, mais aucune structure institutionnelle précisée.

Cela contraste avec les arrangements nucléaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), qui s'appuient sur le Groupe de planification nucléaire permettant une consultation structurée. L'approche française, comme le note la chercheure française Héloïse Fayet, demeure « délibérément opaque et souveraine ».

L'opacité s'étend au Parlement français lui-même. Les dépenses de réarmement nucléaire, comme l'observe le juriste Benoît Grémare, « du fait de leur caractère secret et stratégique, sont rarement détaillées auprès du Parlement ».

Ce tableau illustre, dans le contexte même de la dissuasion avancée, une caractéristique durable de la gouvernance nucléaire française : une forte autonomie décisionnelle de l'exécutif, combinée à une faible formalisation des mécanismes de transparence et de responsabilité. Ce que les analystes qualifient d'« ADN nucléaire français ».

Cette exigence de transparence institutionnelle est d'ailleurs reconnue dans la littérature stratégique elle-même : le chercheur français Bruno Tertrais note que l'absence française du Groupe de planification nucléaire de l'OTAN relève de l'« ADN stratégique » du pays. Un choix qui, selon Camille Grand, ancien haut responsable de l'OTAN, risque de produire des arrangements peu rassurants pour les alliés si la seule réponse à leurs questions demeure «faites-nous confiance».

C'est précisément cette culture institutionnelle que l'héritage algérien, examiné plus haut, permet d'éclairer dans sa profondeur historique. Peu exploré dans ce contexte, il en révèle la persistance sur la longue durée, y compris dans des situations où les obligations juridiques et morales de transparence étaient pourtant les plus manifestes.

La question n'est donc pas de savoir si la France reproduira les dynamiques du passé -- les contextes sont radicalement différents et les alliés européens sont des partenaires souverains qui auront librement choisi ce cadre. C'est plutôt de savoir si un mode de gouvernance historiquement marqué par une transparence limitée saura évoluer face aux exigences d'une collaboration nucléaire nouvelle avec des alliés démocratiques.

Ces éléments invitent ainsi à s'interroger sur le caractère potentiellement structurel -- plutôt que strictement circonstanciel -- de cette opacité dans la gouvernance nucléaire française, et sur ses implications pour la crédibilité d'une dissuasion élargie.

Au-delà de la capacité, la crédibilité

Du point de vue d'une analyse en droit international attentive aux zones de flou institutionnel qui ont entouré ce dossier depuis plus de soixante ans, l'enjeu n'est pas de savoir si la France peut contribuer à la sécurité européenne, mais si le cadre de gouvernance offre un niveau de transparence et de responsabilité suffisant pour fonder une confiance durable.

La crédibilité se construit dans la durée. Les États qui cherchent à étendre leur protection nucléaire sont jugés non seulement sur leurs capacités, mais aussi sur leurs pratiques démontrées de transparence. Les questions non résolues sur les essais passés ne sont pas qu'historiques : elles façonnent les évaluations contemporaines de fiabilité institutionnelle.

La dissuasion exige la confiance que la puissance protectrice agira selon des cadres prévisibles, transparents et responsables.

Le concept de «dissuasion avancée» n'est pas nouveau. Comme l'observe Vipin Narang, expert en stratégie nucléaire, les présidents français invoquent la « dimension européenne » des intérêts vitaux français depuis des décennies. Ce qui demeure également constant, c'est l'absence de mécanismes de gouvernance multilatéraux venant institutionnaliser la rhétorique élargie -- une absence que le discours du 2 mars 2026 n'a pas encore comblée.

Le discours d'Emmanuel Macron a exposé la vision stratégique, mais pas l'architecture de transparence et de responsabilité qui ferait de la « dissuasion avancée » plus qu'une assertion de prérogative souveraine.

La question algérienne ne relève donc pas uniquement d'un grief historique. Elle renvoie à des schémas institutionnels qui continuent de façonner les débats contemporains sur la confiance, la transparence et la responsabilité.

Leila HENNAOUI, Maîtresse de conférences en droit international, Universite Hassiba Benbouali de Chlef