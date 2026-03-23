Afrique: Journée mondiale de l'eau 2026 - L'urgence d'une gestion inclusive au coeur du défi « Eau et Genre »

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce dimanche 22 mars 2026, la communauté internationale met en lumière un enjeu crucial : le lien étroit entre l'accès à l'eau et les inégalités de genre. Placée sous le thème « Eau et Genre », cette édition appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes en faveur d'une gestion plus inclusive de cette ressource vitale.

Dans de nombreuses sociétés, les femmes jouent un rôle central dans la collecte, la gestion et la préservation de l'eau. Elles en sont les premières gardiennes, assurant l'approvisionnement des ménages et contribuant au bien-être des familles. Pourtant, ce sont elles qui subissent le plus durement les conséquences de la rareté de l'eau, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Les longues distances à parcourir pour s'approvisionner, les risques sanitaires et les impacts sur l'éducation des jeunes filles illustrent les défis persistants.

Face à cette réalité, les acteurs institutionnels et les organisations de la société civile réaffirment leur engagement à promouvoir une gouvernance équitable de l'eau. Agir pour l'eau, c'est aussi investir dans l'égalité des chances, renforcer l'autonomisation des femmes et garantir la dignité pour tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette Journée mondiale de l'eau 2026 constitue ainsi un appel à faire de la gestion inclusive une priorité nationale. Il s'agit de reconnaître le rôle des femmes, de les intégrer davantage dans les processus décisionnels et de mettre en place des politiques publiques sensibles au genre.

En somme, garantir un accès équitable à l'eau pour tous, c'est poser les bases d'un développement durable, juste et solidaire.