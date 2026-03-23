Cote d'Ivoire: Cocody/CIE - Un incendie au poste source de Djibi plonge plusieurs quartiers dans le noir

Un départ de feu survenu dans la nuit du 22 mars 2026 au poste source de Djibi a perturbé la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de Cocody. La situation a été rapidement maîtrisée et le courant progressivement rétabli.

Un incident technique sur le réseau électrique a provoqué des perturbations dans plusieurs quartiers de la commune de Cocody, dans la nuit du dimanche 22 mars 2026. Selon un communiqué de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), un départ de feu a été enregistré au niveau du poste source de Djibi, impactant la desserte en électricité dans les zones de Djrogobité, Angré, Bingerville, Djibi et la Riviera.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec célérité pour contenir les flammes. L'incendie a été maîtrisé aux environs de 6 heures du matin, limitant ainsi les dégâts sur les installations électriques.

À la suite des premières opérations techniques, les équipes de la CIE ont engagé des travaux de réhabilitation du réseau. La reprise de l'alimentation électrique a ainsi débuté de manière progressive à partir de 7h54, permettant un retour graduel à la normale dans les quartiers affectés.

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La compagnie assure que ses équipes restent mobilisées pour rétablir entièrement la situation dans les meilleurs délais. Elle présente également ses excuses aux populations pour les désagréments occasionnés par cet incident indépendant de sa volonté.

Par ailleurs, la CIE rappelle que son Centre de Relation Client demeure accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le numéro 179, ainsi que sur ses différentes plateformes digitales, pour toute information complémentaire.