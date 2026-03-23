Cote d'Ivoire: Signature de convention - Côte d'Ivoire Tourisme et le Qitta ensemble pour la promotion de la culture ivoirienne

Allier quotient intellectuel et talents artistiques et culturels en milieu universitaire. Telle est la mission que s'est assignée le concours interuniversitaire Quotient intellectuel et talents artistiques d'Abidjan (Qitta) dont la 7e édition se tiendra le 25 (Action sociale au Chu de Treichville) et les 28, 29 et 30 mai (Grande Finale et Festival avec un grand concert de Dibi B et Sindika) au Palais de la culture Bernard Binlin Dadié de Treichville.

Partenaire privilégié depuis les trois précédentes éditions, Côte d'Ivoire Tourisme a formalisé sa collaboration avec le Qitta à travers la signature d'une convention, le 18 mars, à son siège à Cocody.

A travers ce partenariat, les deux entités unissent leurs forces pour promouvoir l'excellence, soutenir les talents et contribuer à la promotion de la culture ivoirienne et au rayonnement de la destination Côte d'Ivoire.

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« Je voudrais, avant tout, féliciter Ibrahim Fama Diabagaté qui, à travers le Qitta, traduit dans les faits l'expression qui dit qu'il faut avoir "les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité". Il apporte une valeur ajoutée à l'écosystème culturel. Nous ne pouvions que nous associer à cet événement qui s'inscrit dans notre mission de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après trois éditions de collaboration satisfaisante, nous avons estimé qu'il était temps de la formaliser afin de faire en sorte que le Qitta soit ancré dans l'écosystème culturel », a exprimé Malékah Mourad-Condé, directrice de Côte d'Ivoire Tourisme.

Avant d'ajouter que ce partenariat se traduira par un appui institutionnel très fort, un accompagnement technique, en termes de communication et, enfin, financier, pour faire en sorte que le Qitta devienne un véritable attrait touristique en Côte d'Ivoire.

Heureux de ce moment, Ibrahim Fama Diabagaté, commissaire général du Qitta, a traduit toute sa gratitude à la directrice de Côte d'Ivoire Tourisme : « C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui de savoir qu'une grande institution nous accompagne. Il nous appartient à présent de travailler au mieux pour mériter la confiance placée en nous par Côte d'Ivoire Tourisme ».

Il a présenté le Qitta comme une plateforme d'expression, de promotion de la richesse culturelle de Côte d'Ivoire et de transmission aux jeunes générations. « Nous voulons ainsi permettre aux jeunes de retourner à la source. Beaucoup n'ont plus l'occasion d'aller au village, de comprendre réellement leurs us et coutumes. À travers ce projet, nous leur donnons cette opportunité. Les étudiants et les élèves iront en immersion dans les villages, pendant plusieurs jours, pour apprendre la culture locale, la cuisine, la danse, l'histoire. Nous voulons qu'ils vivent la culture sur le terrain, car c'est ce vécu qu'ils doivent restituer lors de la compétition. Cela leur permet de mieux comprendre qui ils sont et d'où ils viennent », a-t-il expliqué.

Pour cette édition 2026, le programme comporte des jeux-concours éducatifs et artistiques (génies en herbe, les faits historiques, les danses traditionnelles, le concours culinaire et la rubrique talents artistiques) qui mettent en compétition les universités, les grandes écoles et les lycées.

Des étudiants venus de la Guinée, pays invité d'honneur, seront présents et participeront aux ateliers d'initiation aux us et coutumes et aux visites touristiques prévues dans 12 villes de la Côte d'Ivoire.