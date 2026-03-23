Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed en Afar pour inaugurer le Niin Lee Palm Lodge, un projet emblématique.

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s'est rendu dans la région d'Afar pour procéder à l'inauguration officielle du Niin Lee Palm Lodge, un projet majeur inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Dîner pour les générations futures ».

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a mis en avant la portée symbolique exceptionnelle du site, situé dans l'un des plus anciens paysages du monde et connu à l'échelle internationale comme le lieu de découverte de Lucy, figure emblématique des origines de l'humanité.

Inscrivant cette réalisation dans une perspective historique forte, Abiy Ahmed a déclaré : « De Lucy au Niin Lee Palm Lodge, célébrons l'héritage de l'Afar. »

À travers cette déclaration, le lodge apparaît comme bien plus qu'un simple projet touristique : il incarne un lien entre les racines profondes de l'humanité en Éthiopie et les aspirations du pays en matière de développement futur.

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Le Niin Lee Palm Lodge est appelé à devenir un atout majeur pour le tourisme international, en mettant en lumière les paysages spectaculaires, la richesse culturelle et l'importance archéologique unique de la région Afar.

Au-delà de sa vocation touristique, le projet ambitionne également de soutenir la transformation agricole et de stimuler l'économie locale, a souligné le Premier ministre.

Les autorités indiquent que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à accroître la visibilité internationale de l'Éthiopie tout en valorisant le potentiel économique de régions longtemps restées en marge du développement.

Ce projet illustre ainsi une vision ambitieuse : faire des territoires à forte valeur historique et culturelle de véritables pôles de croissance durable, où patrimoine, tourisme et développement économique se conjuguent pour façonner l'avenir du pays.