Nigeria: Le président nigérian Tinubu achève sa visite au Royaume-Uni avec la signature de plusieurs accords

Après avoir été reçu en grande pompe par le roi Charles III au château de Windsor, Bola Tinubu a poursuivi sa visite d'État au Royaume-Uni, jeudi 19 mars. Au cours de la dernière journée de ce voyage historique à Londres, celui-ci a notamment été reçu par le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Le président du Nigeria a achevé, jeudi 19 mars, sa visite d'État au Royaume-Uni, la première d'un dirigeant nigérian dans le pays depuis 37 ans. Au dernier jour de son séjour à Londres, Bola Tinubu a notamment rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer. La veille, il avait eu droit aux plus grands honneurs militaires au moment de rencontrer le monarque britannique, Charles III, et la reine Camilla, au château de Windsor. Le prince William et son épouse Catherine étaient également présents à cette occasion.

Cette visite historique, qui avait pour objectif de relancer la relation bilatérale entre les deux pays, a notamment été marquée par la signature de plusieurs accords. L'un des plus importants concerne les migrations, puisqu'il va permettre d'accélérer le retour dans leur pays des migrants nigérians en situation irrégulière sur le sol britannique grâce à des procédures d'expulsion beaucoup plus rapides. En paraphant ce texte, Abuja a en effet accepté de reconnaître les documents d'identité provisoires délivrés par le Royaume-Uni.

« Défi du terrorisme »

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Sur le plan économique également, les deux pays sont parvenus à un compromis capital, notamment dans le secteur de l'acier. Celui-ci vise en particulier à relancer les exportations et à renforcer les échanges entre les deux puissances. Mais leurs dirigeants étant bien décidés à aller plus loin, ils se sont aussi engagés à renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines clés comme le commerce, les infrastructures ou encore la croissance durable - une façon de consolider une relation déjà ancienne, héritée de liens institutionnels et juridiques communs.

Enfin, sur la question de la sécurité là aussi, le Nigeria et le Royaume-Uni entendent intensifier leur coopération, que ce soit en matière de défense ou de lutte contre la criminalité transnationale. Lors de son entrevue avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, Bola Tinubu a effectivement évoqué le « défi du terrorisme » auquel est confronté son pays, alors que le nord-est du Nigeria est toujours sous le choc des attaques attribuées au groupe Boko Haram qui ont fait 23 morts et plus d'une centaine de blessés dans la ville de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, lundi 16 mars.

Alors que cette visite a aussi permis de mettre en lumière le rôle de la diaspora nigériane au Royaume-Uni - celle-ci y est très présente, notamment dans le secteur de la santé -, qui joue un rôle de pont entre les deux pays, la première dame, Oluremi Tinubu, s'est rendue au palais de Lambeth, où elle s'est exprimée devant des représentants de l'Église d'Angleterre.