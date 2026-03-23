Cote d'Ivoire: Recrutement d'Administrateur de la communication - 5 postes disponibles

Les inscriptions pour le concours de recrutement d'accès à l'emploi d'administrateur de la communication ont démarré depuis le lundi 16 mars et prendront fin le jeudi 30 avril 2026.

Pour cette session, ce sont 5 postes budgétaires qui sont disponibles, précise le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs, sur le site web : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 47 ans au plus au 31 décembre 2025.

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Le candidat doit être titulaire du diplôme d'études supérieures en communication (Descom) option journalisme ou production audiovisuelle ou diplôme d'ingénieur en communication ou diplôme d'ingénieur en ressources humaines et communication ou diplôme d'ingénieur en communication marketing et publicité ou d'un Master en communication ou ressources humaines et communication.

A l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne la version numérique des pièces au format Jpeg, Jpg, Png ou Pdf. Il s'agit de la carte nationale d'identité (Cni) ou la première page du passeport en cours de validité ; l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif de l'année 2026 ; le diplôme requis ; la décision ou l'attestation provisoire d'équivalence pour les diplômes obtenus et l'étranger, et la carte ou le récépissé d'enrôlement Cmu.

Les frais d'inscription sont fixés à 23 500 Fcfa et le kit numérique à 7 500 FCFA, payables en ligne. En outre, la prise de vue (photo d'identité numérique) et la déclaration sur l'honneur de non-engagement à la fonction publique se font pendant la période des inscriptions dans les directions régionales de la fonction publique d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.

A noter que les épreuves porteront sur la culture générale (coefficient 2), Logique (coefficient 1) et la spécialité (coefficient 3).