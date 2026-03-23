Cote d'Ivoire: Journées carrières Abidjan 4 - Plus de 18 000 élèves présents à la 10e édition

La 10e édition des Journées carrières de la Direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Drenaet) d'Abidjan 4 s'est achevée le 18 mars 2026. Cette édition a enregistré la participation de plus de 18 000 élèves contre 4 307 l'an dernier.

Livrant les chiffres, Oka Séraphin, président du comité d'organisation, a précisé que 12 074 élèves des classes de troisième et 6 496 de celles de terminale ont visité la trentaine de stands, soit un total de 18 570, ce qui représente une hausse de 14 263 visiteurs.

« Cette augmentation importante des effectifs est le résultat de la stratégie mise en place par le directeur du Centre d'information et d'orientation (Cio), Yetou Douaba Gaston, qui a instauré une caravane avec trois escales », a révélé le président du comité d'organisation.

Expliquant la stratégie, le directeur du Cio a indiqué que son équipe et lui ont décidé de rapprocher les structures de formation des élèves afin de permettre au plus grand nombre d'apprenants de bénéficier d'informations utiles à la construction de leur projet scolaire et professionnel. « Plus de 90 % des structures exposantes se disent satisfaites de cette édition », s'est-il réjoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au nom du directeur régional, la secrétaire générale de la Drenaet d'Abidjan 4, Dah Marie-France, a félicité tous les acteurs impliqués dans la réussite de cette activité, notamment l'équipe du Cio et l'ensemble des inspecteurs d'orientation, pour cette innovation qui porte de bons fruits.

À l'en croire, cette bonne pratique a offert aux élèves un cadre privilégié de réflexion, d'échange et de découverte, leur permettant de préparer avec discernement leur avenir scolaire et professionnel.

Pour rappel, les Journées carrières de la Drenaet d'Abidjan 4 se sont déroulées les 4, 11 et 18 mars 2026. Elles ont eu pour thème : « L'intelligence artificielle et l'apprentissage participatif en milieu scolaire ».