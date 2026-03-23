Cote d'Ivoire: Man/Ramadan - Les musulmans invités à consolider les acquis du jeûne

Après la grande prière de l'Aïd el-Fitr, les musulmans de la ville de Man ont été invités à consolider les acquis spirituels du Ramadan et à demeurer sur le chemin de la droiture.

Dans un sermon émouvant, à la Place de la Paix, dans la capitale du Tonkpi, l'imam Zoumana Cissé a souligné l'importance de maintenir les bonnes oeuvres entreprises durant ce mois sacré.

L'imam principal de la grande mosquée a rappelé aux fidèles que, durant le Ramadan, ils s'étaient engagés dans des actes de prière, de jeûne et de générosité, en s'éloignant des péchés pour se rapprocher de Dieu.

Il a exhorté la communauté à ne pas oublier les enseignements de ce mois et à persévérer dans la recherche du paradis. « Restez fidèles à votre Seigneur et évitez les travers du passé », a-t-il insisté.

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L'homme de Dieu a également appelé au respect des parents, des maîtres et des guides religieux. Poursuivant, il a évoqué la nécessité de fuir les vices de ce monde, en particulier l'homosexualité, qu'il a fermement condamnée.

Selon lui, seuls ceux qui suivent le chemin tracé par Allah seront épargnés des épreuves de l'au-delà. Aussi a-t-il insisté sur l'importance de la lecture des Livres saints et des hadiths du Prophète pour nourrir l'âme et cultiver l'amour du prochain.

Dans sa prière pour la paix, l'imam Zoumana Cissé a béni les autorités locales et nationales, notamment le Président de la République et le préfet de la région du Tonkpi.

Il a imploré la clémence pour les enfants égarés et incarcérés, et a appelé à leur réinsertion sociale, avant d'encourager les jeunes à se consacrer au travail et à éviter les comportements nuisibles à la société. Il a également souligné la nécessité de préserver la pureté morale acquise pendant ce mois sacré.

Dans un même esprit de fraternité et de paix, le préfet de la région du Tonkpi, accompagné de plusieurs autorités locales, a pris part à la prière, invitant à la paix et à la cohésion sociale. « Ne devenez pas les instruments de ceux qui veulent semer la discorde », a-t-il averti, soulignant l'importance de garantir un climat de paix.