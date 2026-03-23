Cote d'Ivoire: Nouvelle procédure judiciaire contre la présidence de Tidjane Thiam au PDCI

Un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) assigne la formation devant la justice pour faire constater la vacance du poste de président. L'assignation tombe sur une date symbolique : le 9 avril, jour où le parti politique fêtera ses 80 ans. Cette nouvelle procédure judiciaire vise la légalité de la présidence tenue par Tidjane Thiam, qui vit à l'étranger depuis un an.

Cette assignation est initiée par un membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). Charles Abié Tchétché part d'un constat : cela fait un an que Tidjane Thiam est en France. S'appuyant sur l'article 40 des statuts du parti, ce militant demande à la justice de reconnaitre que Tidjane Thiam est « dans l'impossibilité matérielle d'exercer les fonctions de Président du parti, de convoquer des réunions statutaires et de les présider ».

Ce cadre évoque, par ailleurs, de « multiples défections » qui résulteraient, selon lui, de l'absence de Tidjane Thiam. Ce militant pointe aussi « des décisions prises les jours pairs [...] et annulées les jours impairs ». Conclusion de ce responsable du parti à Gagnoa (centre-ouest) : « Tidjane Thiam est dans l'empêchement absolu de diriger le PDCI. »

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« Cette assignation sera rejetée par la justice »

L'année précédente, après la radiation de Tidjane Thiam sur les listes électorales, des procédures similaires avaient été menées pour remettre en cause la légalité de sa présidence. Thiam avait alors démissionné, avant d'être élu à nouveau à l'issue d'un congrès extraordinaire convoqué en express. « Cette assignation sera rejetée par la justice », croit savoir un cadre du PDCI, qui se dit confiant, car plusieurs arguments présentés dans cette assignation, ont déjà été écartés dans d'autres procédures.