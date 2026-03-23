Gabon: Une société approvisionnant Libreville en électricité avec des bateaux menace de couper le courant

La capitale du Gabon va-t-elle subir une coupure massive d'électricité ? Une société turque qui alimente depuis près d'un an une partie de Libreville avec deux bateaux usines menace de cesser ses approvisionnements, assurant ne pas avoir été payée par les autorités.

Au Gabon, les Librevillois vivent sous la menace d'une coupure générale d'électricité. En effet, l'ultimatum lancé aux autorités par une société turque est arrivé à son terme le 18 mars 2026.

Karpowership affirme que l'État gabonais ne paie pas. Mécontente, elle avait envoyé une lettre menaçante à trois ministres gabonais chargés du suivi de ses paiements.

Cette lettre a fuité sur les réseaux sociaux. Dans cette correspondance, Karpowership affirme que sa situation financière est désormais intenable. La médiation du président du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses six lettres de relance sont demeurées sans suite, déplore la compagnie.

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Son ultimatum a été clair : si l'État via la Société d'énergie et d'eau du Gabon (Seeg) ne paye pas immédiatement la somme de 15 milliards de FCFA (environ 22,8 millions d'euros) elle arrêterait toute sa production.

« L'électricité ne sera pas coupée »

La panique a rapidement gagné les Librevillois qui s'attendaient à passer une nuit difficile à cause de la chaleur et des moustiques. Mais dans la nuit de mercredi, le Directeur général de la Seeg, Steeve Saurel Legnongo, a lancé un appel au calme. « L'électricité ne sera pas coupée », a-t-il assuré.

Dans la foulée, le patron de la Seeg a annoncé que le Gabon investit massivement pour sortir du diktat des sociétés privées. D'ici décembre, le Gabon sera capable de produire 150 mégawatts d'énergie supplémentaire, assure-t-il, soit l'équivalent de la capacité actuelle de la société turque.

Arrivée dans le pays en septembre 2024, Karpowership produit en effet 150 mégawatts d'électricité grâces à ses deux bateaux usines, soit la consommation de plus de la moitié des foyers de la capitale.