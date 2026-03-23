Afrique: Ventes d'armes en Afrique - Le Maroc en tête, la Guinée au 6e rang continental selon le SIPRI 2026

Selon le dernier rapport SIPRI publié en mars 2026, le continent africain connaît une redistribution spectaculaire de ses importations d'armes entre 2021 et 2025 : chute globale de 41 %, mais forte progression en Afrique subsaharienne (+13 %) portée par les conflits et les régimes post-coups d'État. Le Maroc s'impose comme le premier acheteur africain (hausse de +12 %, 28e rang mondial), tandis que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso font une entrée remarquée dans le top africain (notamment en Afrique subsaharienne, où le Nigeria domine suivi du Sénégal et du Mali).

Le rapport annuel « Trends in International Arms Transfers, 2025 » du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), publié le 9 mars 2026, révèle une polarisation accrue sur le continent africain. Alors que les importations mondiales d'armes majeures ont augmenté de 9,2 % entre 2016-2020 et 2021-2025, l'Afrique dans son ensemble a vu ses achats chuter de 41 %, ne représentant plus que 4,3 % des flux globaux. Cette baisse masque cependant une redistribution profonde : effondrement en Afrique du Nord (surtout Algérie) et forte progression en Afrique subsaharienne, où les importations ont augmenté de +13 %.

Le Maroc consolide sa position de leader africain

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Le Maroc s'impose désormais comme le premier importateur d'armes du continent, avec une hausse de +12 % de ses achats sur la période 2021-2025. Classé 28e mondial (1 % des importations globales), Rabat diversifie ses sources : États-Unis (60 %), Israël (24 %) et France (10 %). Cette modernisation militaire s'inscrit dans un contexte de tensions régionales persistantes.

L'Algérie, ex-numéro un africain, connaît un effondrement spectaculaire de -78 %, tombant au 33e rang mondial (0,9 % global). Russie (39 %), Chine (27 %) et Allemagne (18 %) restent ses fournisseurs principaux, mais les gros contrats passés ont pris fin.

La Guinée au 6e rang : une entrée remarquée dans le top 10 africain

Selon les analyses détaillées du rapport SIPRI (notamment relayées par Jeune Afrique), la Guinée figure désormais au 6e rang des principaux acheteurs d'armes sur le continent. Cette progression s'explique par les besoins sécuritaires accrus sous la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, avec des acquisitions renforcées pour faire face aux défis internes et frontaliers.

Le top 10 africain des importateurs sur 2021-2025 se dessine ainsi (basé sur les volumes TIV - Trend Indicator Value - et parts régionales du SIPRI):

Maroc (leader incontesté, +12 %)

Égypte (maintien stable malgré la tendance nord-africaine)

Nigeria (n°1 subsaharien, 16 % des importations de la sous-région)

Sénégal (8,8 % subsaharien)

Mali (8 % subsaharien, forte hausse post-coup et anti-djihadisme)

Guinée (entrée remarquée au 6e rang continental, achats accrus sous la transition militaire)

Burkina Faso (progression liée à l'insécurité et partenariats alternatifs)

Tchad (maintien grâce aux besoins frontaliers et sécuritaires)

RDC (hausse notable due aux conflits à l'est),

Autres (incluant potentiellement Éthiopie, Angola ou Soudan selon les volumes précis)

Une Afrique subsaharienne en pleine militarisation

Cette redistribution reflète les réalités sécuritaires : fin des méga-contrats algériens d'un côté, intensification des conflits (Sahel, Soudan, RDC) et coups d'État (Mali, Guinée, Burkina Faso) de l'autre. Les juntes sahéliennes privilégient des fournisseurs comme la Chine (22 % en Afrique subsaharienne), la Russie (12 %) et la Turquie (11 %), qui offrent des livraisons rapides et moins conditionnées.

Globalement en Afrique, les principaux fournisseurs restent les États-Unis (19 %), la Chine (17 %), la Russie (15 %) et la France (8,3 %).

Le SIPRI note les limites des données tels que les accords secrets (notamment russes) et transferts vers des acteurs non étatiques (ex. : Soudan) pouvant sous-estimer certains volumes. Ce basculement redessine les équilibres de puissance. Le Maroc renforce sa stature régionale, tandis que des pays comme la Guinée, le Mali ou le Burkina Faso accélèrent leur course à l'armement face à l'instabilité. Le prochain rapport sur les dépenses militaires (attendu au printemps 2026) devrait éclairer l'impact budgétaire de cette tendance.