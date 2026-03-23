Togo: Eugénie M. Boukouli, l'Ambassadrice 2025-2026 passe à la vitesse supérieure !

Le programme Ambassadrice Communes du Grand Lomé (ACGL) continue de valoriser l'engagement, le leadership et le mérite des jeunes femmes de la capitale togolaise. Ce vendredi 20 mars 2026 marque une étape importante pour l'Ambassadrice 2025-2026, qui voit l'un de ses rêves devenir réalité.

En effet, dans le cadre des récompenses liées à son sacre, l'heureuse élue a officiellement reçu l'un des composants majeurs de son prix : une moto. Un geste symbolique et pratique à la fois, qui vient renforcer ses capacités de mobilité dans l'exercice de sa mission.

Avec ce nouvel équipement, l'Ambassadrice peut désormais "vroom" à travers les communes du Grand Lomé, au plus près des populations. Ce moyen de déplacement lui permettra non seulement de gagner en efficacité dans ses activités de terrain, mais aussi d'incarner davantage son rôle de proximité auprès des communautés.

Au-delà de la simple remise d'un prix, cet acte traduit la volonté des organisateurs de l'ACGL de doter les lauréates d'outils concrets pour mener à bien leurs initiatives sociales et citoyennes. C'est aussi une manière d'encourager l'autonomie et la responsabilisation des jeunes femmes engagées dans le développement local.

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Manager général de l'évènement, Jacques Djossou-Ekoé s'est réjoui de cet heureux aboutissement rendu possible par les efforts consentis par le Promoteur et parrain de l'évènement, l'ancien Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1 et toujours Conseiller municipal dans cette même commune, Espoir Amévi Dodji Koudjodji. « La moto a été préalablement promise par l'un de nos partenaires. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu l'avoir à cause de certaines difficultés. Alors, pour ne pas trop faire attendre l'Ambassadrice, le promoteur de l'évènement, Espoir Koudjodji a mis la main dans sa poche pour acheter cette moto que nous lui remettons aujourd'hui. Nous tenons à remercier M. Koudjodji pour son geste ainsi que l'Ambassadrice pour sa patience », a laissé entendre M. Djossou-Ekoé.

Sourire aux lèvres et détermination affichée, l'Ambassadrice 2025-2026 entame ainsi une nouvelle phase de son mandat, prête à sillonner le Grand Lomé pour porter haut les valeurs de solidarité, d'engagement et de leadership féminin. « Je suis très émue et contente d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Je suis également reconnaissante envers le comité d'organisation qui a fait le nécessaire pour que cette cérémonie ait lieu malgré les difficultés », ce sont là les mots de la lauréate Mlle Eugénie Magnoudéwa Boukouli. Cette dernière est revenue sur les activités qui ont été déjà réalisées sur le terrain, ensemble avec ses deux adjointes. « Nous avons commencé notre mandat par des audiences avec les maires et les partenaires. Nous avons ensuite fusionné nos trois projets pour avoir trois grandes lignes de projet. Après, nous avons démarré la mobilisation autour de l'opération Togo Propre. Nous étions déjà allées dans les communes d'Agoè-Nyivé 3, 2 et Golfe 6 où nous avons co-animé l'opération Togo propre avec les habitants. Nous comptons étendre nos action dans toutes les communes du Grand Lomé avant la fin de notre mandat », a-t-elle indiqué.

Une chose est sûre : le moteur est lancé, et l'aventure ne fait que commencer.

L'esprit de l'ACGL

Le concours Ambassadrice Communes Grand Lomé se veut une initiative citoyenne et éducative dont l'objectif premier est de promouvoir le leadership féminin, l'engagement communautaire et la participation des jeunes femmes au développement local. A terme, elle permet de désigner une Ambassadrice et deux adjointes qui portent un projet d'intérêt communautaire en lien avec les priorités locales pour un mandat d'une durée d'un an. Pour l'édition 2025, placée sous le thème : « Gestion des déchets et propreté de la ville », elle a rassemblés les 13 communes du Grand Lomé autour des enjeux concrets, renforçant la mobilisation citoyenne et la collaboration entre collectivités, institutions et partenaires privés. Et la grande finale de cette 3ème édition a consacré le 15 novembre 2025, Mlle Eugénie Magnoudéwa Boukouli de la commune d'Agoè-Nyivé 2. Cette lauréate a pour adjointes, Akossiwa Djangni du Golfe 2, comme 1ère adjointe, et Bénédicta Lidaou Boukpezi-Tchei d'Agoè-Nyivé 1, en tant que 2ème adjointe.

Projet à réaliser

Ensemble avec ses Adjointes, l'Ambassadrice aura, avec l'appui des partenaires, ONG et associations, spécialisés dans la valorisation des déchets et la protection de l'environnement, à procéder à des séances de formation des jeunes sur le tri sélectif des déchets, la valorisation des déchets notamment le recyclage des déchets plastiques ainsi que la transformation des déchets organiques en compost.

Il est annoncé également dans la foulée de cette remise de prix, le passage à la vitesse supérieure avec une extension de ce concours vers une phase nationale dénommée concours Ambassadrice Communes du Togo (ACT). Ceci vise, selon les informations, à mobiliser encore plus de Communes à travers les différentes régions économiques du Togo.