Mali: Ligue 1 - Fodé Doucouré, ou l'épanouissement de l'international malien au Havre

Arrivé à l'été 2025 en provenance du Red Star, Fodé Doucouré est au Havre jusqu'en juin 2027. Il avait quitté l'élite du football français en 2022 après dix rencontres en deux saisons de L1 sous les couleurs du Stade de Reims afin de rejoindre le Red Star, alors pensionnaire de National. Le revoilà au plus haut niveau.

L'international malien avait passé trois saisons et demie dans le club francilien à Saint-Ouen. Arrivé en fin de contrat avec le Red Star, avec qui il a décroché le titre de champion de National à l'issue de la saison 2023-2024, le natif de Bamako a retrouvé l'élite avec Le Havre Athletic Club en Normandie.

Un rêve d'enfant qui s'est réalisé

Fodé Doucouré a débuté le foot dans son quartier avec ses frères avant d'être repéré et d'intégrer l'Académie Jean-Marc Guillou (JMG). « J'avais vraiment envie de percer dans le foot. Quand j'étais plus jeune, mes grands frères jouaient au foot, je les voyais tous les jours. Et c'était aussi un rêve de rentrer à l'Académie parce qu'à l'époque, tout le monde en parlait », raconte celui qui évoluait à plusieurs postes étant jeune, au cours d'un entretien organisé par la Ligue de football professionnel.

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Celui qui est le seul membre de la fratrie à avoir décroché un contrat professionnel rembobine les souvenirs : « Ils ont tous misé sur moi aussi. Ils m'ont aidé à progresser, à m'intégrer, à aimer le foot, à rester discipliné. »

Après un essai à Lens en 2019, Fodé Doucouré est arrivé à Reims pour sa toute première signature. « C'était un rêve d'enfant qui s'est réalisé », glisse-t-il. Il fait sa première apparition le 25 octobre 2020, lors d'un match de Championnat de France face à Montpellier.

Ensuite, il y a eu le Red Star. Mais ce ne fut pas une déception pour lui de quitter l'élite. « Je ne me suis pas posé de questions, j'étais jeune. Je me suis dit " ben voilà, je redescends pour mieux progresser ". Donc voilà, je suis redescendu en National. La première saison, on est passé à côté et lors de la deuxième, on a tout donné. Et finalement ça a payé. Quand on est monté en Ligue 2, j'ai pensé : " voilà, tu as fait un bon choix de redescendre. " J'ai joué beaucoup de matchs et j'ai progressé mentalement. »

« Je suis encore dans l'apprentissage »

Lors de son arrivée au Havre, Fodé Doucouré est récompensé très vite en étant élu meilleur joueur du mois d'août de la Ligue 1. « L'individualité, ce n'est pas vraiment important pour moi, avance-t-il. Parce que le foot c'est d'abord un sport collectif. C'est grâce à mes coéquipiers qui m'ont aidé à faire un bon début de championnat. » Et d'ajouter : « Je progresse petit à petit. Il y a encore du chemin, je suis encore dans l'apprentissage. Je vais continuer à bosser tous les jours à l'entraînement. » Ce qui n'empêche pas Fodé Doucouré d'être un élément essentiel du Havre. L'arrière droit compte vingt rencontres de championnat et deux buts cette saison.

Fodé Doucouré a participé à la CAN en 2025 au Maroc. Le Mali a perdu en quart de finale, sorti par le Sénégal. « C'était une belle expérience, c'était ma première CAN avec l'équipe A et jouer avec son pays, c'est toujours une fierté. »

Si les ambitions des Maliens n'étaient pas à la hauteur du résultat obtenu, Fodé Doucouré à hâte de jouer le prochain tournoi continental avec cette équipe « jeune » et « ambitieuse » qui trouve chez les anciens, à l'image de Seydou Keita, une source de motivation supplémentaire. « À la CAN, il était là après chaque rencontre, il venait nous parler avant le match et à la mi-temps, il nous donnait des conseils. Ça nous motivait vraiment. Le voir à côté de nous, c'est un plaisir. »