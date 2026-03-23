Togo: Gomado et tout 'TOVIA' renouvellent leur engagement au service des populations

Le mouvement sociopolitique Tovia, porté par son slogan évocateur « Tovia, Togolais viens agir », continue de s'ancrer dans le paysage politique national. Après une percée remarquée lors de son premier test électoral aux élections locales de 2025, le mouvement confirme sa volonté de rester proche des populations, au-delà des périodes électorales.

C'est dans cette dynamique qu'une délégation du mouvement s'est rendue Samedi dans la commune d'Agoè-Nyivé 2, précisément derrière le marché de Legbassito, pour une rencontre conviviale et riche en échanges avec les habitants.

Un message de reconnaissance et de fidélité

Prenant la parole, la conseillère municipale Akoumani Biova a exprimé toute la gratitude du mouvement envers les populations :

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« En route pour les élections, nous sommes venus vers vous et vous ne nous avez pas abandonné. Celui qui t'a aidé mérite remerciement. C'est pourquoi nous sommes revenus vers vous aujourd'hui, avec notre coordonnateur, pour vous dire merci. »

Un message fort qui témoigne d'une volonté de maintenir un lien constant avec les citoyens, même en dehors des échéances électorales.

Sensibilisation et information citoyenne

Au-delà des remerciements, la rencontre a servi de cadre d'échanges pédagogiques. Les responsables de Tovia ont rappelé leur devoir d'information et de sensibilisation des populations. À cet effet, les différentes prérogatives des communes et des régions ont été expliquées, afin de mieux faire comprendre aux citoyens les mécanismes de gouvernance locale et leur rôle dans le développement de leur territoire.

Une vision tournée vers l'avenir

Le coordonnateur national du mouvement, Joseph Koamy Gomado, a réaffirmé l'ambition de Tovia : rester proche des populations et préparer la relève de demain. Il a notamment évoqué des actions concrètes d'accompagnement, notamment en faveur des jeunes.

Parmi les initiatives annoncées figure un programme d'appui à l'apprentissage des métiers :

« Les enfants qui souhaitent apprendre un métier peuvent se faire recenser. Nous les accompagnerons progressivement, selon nos capacités, en leur facilitant l'accès à une formation et à un contrat, afin qu'ils aient un métier en main », a-t-il indiqué.

Civisme, paix et responsabilité

La rencontre a également été marquée par un appel appuyé au respect des lois de la République. Civisme, bonne éducation et paix ont été présentés comme les piliers fondamentaux du vivre-ensemble et du développement durable.

Un mouvement en pleine structuration

Pour rappel, le mouvement Tovia, créé quelques semaines avant les élections municipales de 2025, s'est rapidement structuré et compte aujourd'hui dans ses rangs plusieurs figures institutionnelles, dont un ministre en la personne de son coordonnateur national, un sénateur, des maires, adjoints au maire, ainsi que des conseillers municipaux et régionaux.

Par cette initiative à Agoè-Nyivé 2, Tovia confirme son ambition : bâtir une relation durable avec les populations et participer activement à la construction d'une société togolaise plus engagée, solidaire et tournée vers l'avenir.