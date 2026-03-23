Niger: Manifestation contre la demande européenne de libération du président déchu Mohamed Bazoum

22 Mars 2026
Radio France Internationale

Un millier de personnes, selon l'AFP, ont manifesté ce samedi 21 mars contre une résolution du Parlement européen demandant la libération « immédiate » du président déchu Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023.

Le rassemblement s'est déroulé dans le centre-ville de Niamey, la capitale du Niger. Parmi les participants, environ un millier, il y avait une majorité de femmes, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Elles répondaient à un appel lancé par plusieurs organisations de la société civile avec le mot d'ordre de dénoncer la résolution adoptée à la quasi-unanimité la semaine dernière par le Parlement européen, dans laquelle les députés réclament la libération « immédiate et inconditionnelle » de Mohamed Bazoum.

L'ancien président nigérien, renversé en juillet 2023, est depuis détenu avec son épouse dans une aile du palais présidentiel. Son mandat aurait dû théoriquement prendre fin le 2 avril prochain.

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Pour les manifestants, cette résolution est une « ingérence » étrangère. Dans une déclaration commune, lue pendant le rassemblement, des organisations de la société civile évoquent une atteinte à la souveraineté du Niger, un « réflexe paternaliste » et accusent la France d'avoir influencé la position européenne.

Les organisateurs promettent de nouvelles manifestations, à Niamey, mais aussi dans les autres pays de l'Alliance des États du Sahel au Mali et au Burkina Faso. Jeudi 19 mars, les régimes militaires de l'AES ont déjà exprimé « leur vive indignation » dans un communiqué conjoint.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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