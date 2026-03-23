Burkina Faso: Economat des Forces de défense et de sécurité - Le premier point de vente de l'antenne régionale de Bankui inauguré

Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a présidé le lancement officiel des activités de l'antenne régionale de l'Economat des Forces de défense et des forces de sécurité, le mercredi 18 mars 2026 à Dédougou.

L'Economat des Forces de défense et des forces de sécurité s'est installé dans la région de Bankui. Son tout premier point de vente, situé à cheval entre la 16e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers de Dédougou et le siège local de l'ONATEL à Dédougou, a été inauguré le mercredi 18 mars 2026, sous la présidence du gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga.

Pour le directeur général de l'Economat des Forces de défense et des forces de sécurité, l'intendant colonel Yves Borèma Bado, l'esprit de cette initiative est de proposer des produits alimentaires de grande consommation et d'autres types de marchandises à des prix abordables ou sociaux aux personnels des Forces combattantes à l'échelle de la garnison de Dédougou. Il a donc pour mission d'acquérir, emmagasiner et vendre à des prix étudiés les produits alimentaires comme le riz, les pattes alimentaires, les sardines, le sucre et l'huile.

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La gamme des produits s'élargit à des réfrigérateurs, gazinières, motocyclettes et téléviseurs. L'intendant colonel Yves Borèma Bado a précisé que le but est de tranquilliser les hommes et les femmes qui se sacrifient au quotidien pour que le pays tienne debout. De manière caricaturale, il a présenté l'initiative comme « un établissement créé par un employeur en vue de permettre à ses employés d'avoir des biens et services à des prix économiques ».

Il a invité les bénéficiaires à s'approprier les articles proposés. Aussi, sont-ils priés de respecter le code d'éthique et de la déontologie établie en la matière. Déjà opérationnel dans six régions du pays, l'Economat se fixe pour objectif de couvrir l'ensemble des régions en 2026, à en croire son premier responsable.

Dynamisation de l'économie nationale

De l'avis du commandant de la 5e Région militaire, le lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly, l'ouverture de ce point de vente constitue une réponse aux besoins des forces combattantes et de leurs familles. « Elle exprime une volonté partagée d'améliorer les conditions de vie, de renforcer le bien-être et de soutenir le moral de ceux qui veillent sur la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Quant au gouverneur, Babo Pierre Bassinga, il a salué la mise en oeuvre de cette vision des plus hautes autorités dans la région. Il a martelé que l'Economat apparait comme un levier de soutien et de solidarité à l'endroit des forces combattantes et de leurs proches. En plus d'avoir une vocation sociale, l'Economat des Forces de défense et des forces de sécurité, défend M. Bassinga, contribue à la dynamisation de l'économie nationale et à l'effort de stabilisation des prix de certaines denrées alimentaires de grande consommation. C'est pourquoi les autorités régionales et les services techniques déconcentrés sont mobilisés pour accompagner l'implémentation de cette initiative au niveau local.