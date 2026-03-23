Burkina Faso: « Opération « Ramadan ni yanmaarô » - 1 060 poulets congelés impropres à la consommation saisis

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a animé un point de presse le 19 mars 2026 à Ouagadougou pour présenter deux importantes saisies réalisées dans le cadre de l'opération « Ramadan ni yanmaarô », qui signifie Rarnadan sain en langue Dagara. Cette opération vise à protéger la santé des populations et à assainir le marché pendant la période de jeûne et des fêtes.

Face aux hommes et femmes de médias, le Coordonnateur national, Dr Mohamadi Compaoré, entouré de ses collaborateurs, a détaillé les résultats des actions menées par les équipes de la CNLF. La première opération a permis la saisie de 1 060 poulets congelés impropres à la consommation, en provenance d'un Etat voisin. Introduits frauduleusement sur le territoire national, ces produits alimentaires en état de putréfaction représentaient un risque réel pour la santé publique.

La seconde saisie concerne 1 000 cartons de boissons alcoolisées de marque Martens, introduits frauduleusement sur le territoire national. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à plus de 16,5 millions F CFA. Cette fraude a entraîné un contournement de plus de 7 millions F CFA de droits et taxes, ainsi qu'un manque à gagner de plus de 2,5 millions F CFA au titre du Fonds de soutien patriotique (FSP). A travers ces opérations, la CNLF réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de fraude économique, commerciale, fiscale et environnementale.

Le coordonnateur national, Dr Mohamadi Compaoré a salué l'engagement des équipes opérationnelles et a invité les populations à collaborer davantage avec les services compétents en dénonçant toute activité suspecte. Il a également rappelé que l'opération « Ramadan ni yanmaarô», s'inscrit dans une dynamique de protection des consommateurs et de préservation des recettes de l'Etat particulièrement durant cette période sensible où la consommation de produits alimentaires augmente.

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