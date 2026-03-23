Sénégal: Les sermons de la Korité au menu des quotidiens

Dakar — Les sermons des imams à l'occasion de la célébration de l'Aïd el fitr marquant la fin du Ramadan sont au coeur des quotidiens reçus, lundi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Des Mosquées" jusqu'au "sommet de l'Etat", la célébration de l'Aid el fitr, vendredi et samedi, a été marquée par un "appel à l'unité et à la vigilance", souligne Sud Quotidien.

"De Dakar à Ziguinchor, la célébration de l'Aïd El-Fitr a servi de tribune aux autorités religieuses et politiques pour délivrer des lignes de force. Entre appel à la cohésion au sommet de l'État, impératif de stabilité sécuritaire et plaidoyer pour une éducation fondée sur les valeurs, guides religieux et responsables publics ont convergé vers la même exigence qui est celle de préserver l'équilibre national", écrit Sud.

Le journal note que "dans un contexte marqué par de multiples épreuves, l'unité, l'exigence éthique et l'engagement de l'Etat s'imposent comme des moteurs indispensables".

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Selon le quotidien Le Soleil, "les dérives sociales et morales (étaient) au coeur des prêches de la Korité". "Homosexualité, dérapages verbaux sur les réseaux sociaux, éducation des enfants, retour aux valeurs de l'islam... Les grands enjeux de société au coeur des messages des imams", note le journal qui affiche à la Une : "des sermons sans concession".

La publication rapporte aussi que "sous le ciel clair de Dakar, la Grande Mosquée de Dakar a accueilli une foule de fidèles venus célébrer la prière dans un climat de recueillement et d'unité".

"Dans son discours, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à la consolidation de la cohésion nationale, insistant sur les valeurs de solidarité et de justice sociale dans un contexte marqué par de nombreux défis", écrit le journal.

Il signale qu'auparavant, "l'imam Moussa Samb a livré un sermon empreint de spiritualité, exhortant les fidèles à cultiver la paix, la piété et le pardon, tout en rappelant l'importance du vivre-ensemble et du respect des principes islamiques au coeur de la société sénégalaise".

Le Quotidien se fait écho de l'appel du chef de l'Etat et souligne qu'à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois du Ramadan, "le président de la République, Bassirou Diomave Faye, a exhorté les Sénégalais à cultiver la solidarité et le civisme. Devant les fidèles de la Grande Mosquée de Dakar, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de transformer les acquis spirituels du jeûne en un moteur de développement pour le pays dans un esprit d'unité".

L'Info note que "la dénonciation de l'homosexualité a occupé une place centrale dans les sermons de plusieurs imams à l'occasion de la célébration de l'Eid el-Fitr, communément appelée Korité. À travers leurs prêches, ces guides religieux ont invité les populations à faire bloc autour des autorités dans la lutte contre ce phénomènes".

"L'homosexualité, la médisance, l'utilisation malsaine des réseaux sociaux, l'insécurité avec la recrudescence des agressions, la trahison, le non-respect de la parole donnée, le mensonge... Des phénomènes graves banalisés dans la société sénégalaise, mais qui irritent imams et guides religieux de la banlieue de Dakar. Ces derniers ont profité de la prière de l'Aïd El Fitr communément appelée Korité, fête religieuse musulmane marquant la fin du mois de Ramadan pour dénoncer ces faits sociaux tout en invitant les fidèles à changer de comportements en préservant les bonnes pratiques effectuées durant la période du jeûne de 30 jours", écrit WalfQuotidien.

Le journal souligne également que "les familles religieuses omarienne et layène ont exprimé, avec fermeté, leur position sur les questions liées à l'homosexualité et à l'éducation des jeunes, à l'occasion de la célébration de la fête de Korité. Elles appellent à un retour aux valeurs morales et religieuses, tout en insistant sur le rôle central de la famille dans la formation des enfants".