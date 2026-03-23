Sénégal: Alé Lô, trois décennies de combat pour le développement local

Taïba Ndiaye — Il sera inhumé ce lundi à Taïba Ndiaye, une commune du département de Tivaouane.

Il laisse le souvenir d'un acteur central de la vie politique locale.

À la tête du conseil rural de l'ancienne communauté rurale de Taïba Ndiaye dès 1990, il en devient le premier maire en 2014, à la faveur de la communalisation intégrale.

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Son long magistère aura été marqué par des progrès significatifs, notamment dans l'accès aux services essentiels comme l'eau et l'électricité.

Ancien parlementaire, Alé Lô a été aussi une figure influente sur la scène nationale.

Membre fondateur et ancien président de l'Association des communautés rurales du Sénégal, il a dirigé l'Union des Associations d'élus locaux (UAEL) du Sénégal, contribuant activement à la structuration et à la promotion des collectivités territoriales.

Au-delà de ses fonctions, il était reconnu comme un bâtisseur et un visionnaire, profondément attaché aux valeurs de gouvernance locale.

Il aura marqué de son empreinte le processus de décentralisation, qu'il a accompagné avec conviction, défendant sans relâche la dignité des territoires et le rôle des communautés dans leur propre développement.

Son parcours à la tête de Taïba Ndiaye s'est achevé en 2022, à l'issue des élections locales, après plus de 30 ans d'engagement continu.

C'est donc une mémoire vivante de la gouvernance territoriale qui disparaît. Il laisse en héritage les institutions qu'il a contribué à renforcer, les générations qu'il a inspirées et les valeurs qu'il a incarnées.

Le maire Assane Ndiaye qui lui a succédé à la tête de la commune de Taïba Ndiaye lui avait rendu hommage, début janvier, le présentant comme "un bâtisseur" et "une figure emblématique" du développement local au Sénégal.

Il avait parlé de lui comme d"'un fédérateur, un homme multidimensionnel et un grand bâtisseur", avait dit Assane Ndiaye.

Selon l'édile, la municipalité de Taïba Ndiaye célébrait, à travers cette cérémonie d'hommage, un "parcours exceptionnel marqué par un engagement constant en faveur de l'intégration et de la promotion du monde rural".

Alé Lô s'est distingué, selon lui, par sa "vision novatrice", en oeuvrant à l'organisation et à la structuration du monde rural.

Il est reconnu comme l'un des concepteurs de l'Association des présidents de conseils ruraux (APCR) et de l'Union des associations d'élus locaux (UAEL), des structures qui ont contribué à impulser une dynamique de développement local durable, a poursuivi le maire de Taïba Ndiaye.

Durant le long magistère de celui qu'il présente comme son ancien "mentor politique", des "avancées significatives" ont été enregistrées dans tous les secteurs dans cette collectivité territoriale, avait témoigné Assane Ndiaye, tout en magnifiant l'héritage laissé par son prédécesseur.

L'actuelle équipe municipale qu'il conduit depuis 2022, s'emploie à accélérer cette dynamique, avait-il ajouté.

En guise de reconnaissance de son oeuvre, le maire avait annoncé que la municipalité envisage de donner le nom d'Alé Lô à une infrastructure publique majeure, telle qu'un boulevard ou un lycée.