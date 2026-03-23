Sénégal/Gambie: Week-end des Lions - Ndiaye, Diao et Guèye brillent avant le Pérou et la Gambie

Dakar — Iliman Ndiaye et Assane Diao, buteurs avec leur club, figurent ce week-end parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue de la liste des joueurs sélectionnés par Pape Thiaw en perspective des matchs amicaux de ce mois de mars, à l'image d'Idrissa Gana Guèye, qui s'est également illustré avec une passe décisive.

Après quatre matchs sans marquer en club, Iliman Ndiaye retrouve le chemin des filets. L'attaquant des Lions a inscrit le troisième but de son club Everton (8e) lors du match de la 31e journée de Premier League contre Chelsea FC (3-0), où Mamadou Sarr était resté sur le banc.

Le Sénégalais d'Everton, âgé de 26 ans, a parachevé la victoire de son équipe grâce à une somptueuse frappe puissante en pleine lucarne. Il n'avait plus marqué depuis la défaite de la 26e journée contre AFC Bournemouth (1-2).

Dans la même rencontre, son compatriote et coéquipier en club Idrissa Gana Guèye s'est illustré avec une passe décisive sur le deuxième but du Bissau-Guinéen Beto.

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Les trois Sénégalais figurent sur la liste des 28 joueurs convoqués par Thiaw pour les matchs amicaux contre le Pérou samedi au Stade de France et la Gambie le 31 mars à Dakar. Le milieu de terrain Habib Diarra, vainqueur (2-1) de Newcastle avec son club Sunderland AFC (11e), fait également partie des joueurs retenus par Thiaw.

Diarra était titulaire, tout comme El Hadji Malick Diouf dont le club, West Ham United (18e, relégable), s'est incliné 2-0 face à Aston Villa.

Le club du défenseur de 21 ans s'enfonce davantage dans les profondeurs du classement, à l'image de Tottenham Hotspur (17e) de Pape Matar Sarr, qui a essuyé une sixième défaite en huit matchs de Premier League.

En Italie, Assane Diao s'est illustré avec Como 1907 (4e), lors d'une rencontre disputée contre Lecce. L'attaquant des Lions n'avait plus marqué en championnat depuis près d'un an.

Ce samedi, il a retrouvé le chemin des filets et a été passeur décisif lors de la large victoire contre Pisa SC (5-0).

Après une longue période marquée par des blessures et une baisse de forme, Diao retrouve progressivement son niveau et du temps de jeu. Il a "té remplacé à la 77e minute.

En France, le milieu de terrain du Havre AC, Rassoul Ndiaye, a marqué lors de la défaite (2-3) de son équipe face au Paris FC. Son compatriote de RC Lens (2e), Abdallah Sima, a délivré une passe décisive lors du large succès contre Angers SCO (5-1).

En Ligue 2, malgré son but, Ibou Sané et Amiens SC se sont inclinés (3-4) face au Mans. Avec cette quatrième défaite consécutive, les Amiénois, 16e et relégables, s'enfoncent dans le bas du classement.

En Belgique, Wagane Faye a permis à RAAL La Louvière d'arracher le match nul, lors du match spectaculaire contre KRC Genk (5-5), en inscrivant le cinquième but de son équipe dans le temps additionnel (90+6e).

En Turquie, Mbaye Diagne a inscrit son 25e but de la saison et délivré sa quatrième passe décisive en 30 matchs, lors de la victoire de son équipe, Amed SK (2e), contre Hatayspor (3-0). L'attaquant de 34 ans confirme sa bonne forme du moment.