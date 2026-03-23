Congo-Kinshasa: L'Université de Kindu reçoit des semences du café robusta

L'Université de Kindu (Maniema) bénéficie de semences pour la culture pérenne du café robusta. Au moins douze mille plantules du café robusta à distribuer aux agriculteurs locaux sont attendues du site pilote de l'UNIKI.

Ce projet, qui vise à relancer l'agriculture pérenne, est exécuté par le ministère provincial et l'inspection provinciale de l'agriculture et sécurité alimentaire, via la faculté de l'agronomie et environnement de l'université de Kindu.

A travers ce projet, le Gouvernement central veut relancer l'économie de toute la province du Maniema.

Ingénieur John Matondo Muyambo, chef du site pilote de l'UNIKI, présente la qualité de cet appui du Gouvernement :

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"Nous avons reçu 125 kilogrammes de semences de café Robusta. Et en dehors de ça, nous avons encore reçu 55 kilogrammes de sachets politilene. Nous attendons avoir une affaire de 12 000 plantules du café robusta qu'on doit distribuer à la population volontaire, et là, c'est justement pour booster l'économie de la province du Maniema".

Le recteur intérimaire de l'UNIKI, Casmir Ngumbi Kitete, félicite le Gouvernement pour cette marque de confiance et promet de produire des résultats.

"La République fait quelque chose pour nous entant que, une telle complicité nous ne pouvons pas décevoir les autorités au niveau national qu'au niveau provincial", assure-t-il.

Pour sa part, l'inspecteur provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire, Ramazani Radjabo, demande à la population locale de s'approprier ce projet.

Il déplore le fait que le Maniema, qui était jadis considéré comme le grenier de la République, ne produit presque rien.

"Avec les caféiers, avec les palmiers à huile, avec cacaoyer, il y a des gens qui ont déjà avancer sous d'autres cieux parce qu'ils sont passés par les cultures pérennes", poursuit Ramazani Radjabo.