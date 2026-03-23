Togo: Campagnes régionales contre la fraude et les dysfonctionnements

Face aux dysfonctionnements qui compromettent la mise en œuvre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) - fraude, usurpation d'identité, prescriptions abusives et mauvaise prise en charge des assurés, le ministère de la Santé lance des campagnes d'information régionales pour responsabiliser les acteurs du secteur.

Ces sessions portent sur les bonnes pratiques dans l'application du panier de soins, les droits et obligations des prestataires et les mécanismes de prévention des fraudes et litiges qui perturbent le bon fonctionnement du dispositif.

L'AMU est le programme phare du gouvernement en matière de protection sociale sanitaire.

Gérée par l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM), elle vise à garantir à l'ensemble des Togolais, en particulier les populations vulnérables, un accès équitable aux soins de santé de qualité, indépendamment de leur niveau de revenus.

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L'AMU couvre un large panier de soins : consultations médicales, hospitalisations, médicaments, examens biologiques et radiologiques. Elle fonctionne sur le principe de la solidarité nationale, les cotisations des actifs finançant la protection des plus démunis.

Progressivement étendue aux travailleurs du secteur formel, aux agents de l'État et aux populations vulnérables, l'AMU représente l'un des piliers de la couverture sanitaire universelle à laquelle le Togo s'est engagé dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).