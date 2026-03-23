Madagascar: La guerre au Moyen-Orient met l'approvisionnement en carburant sous tension

22 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, Antananarivo est au point mort. Depuis plusieurs jours, la chasse au carburant paralyse les rues de la capitale malgache. En cause : le retard du navire Advantage Passion, resté bloqué cinq jours au Moyen-Orient, en raison de la guerre. Si l'Office malgache des hydrocarbures promet un retour à la normale grâce à des stocks stratégiques, la tension reste vive dans la capitale.

Il est 17 heures à Analakely, quartier central d'Antananarivo. Sous un soleil qui décline, des centaines de taxis et de motos attendent, moteurs éteints, à la station essence. En cause : le navire Advantage Passion, bloqué cinq jours au port d'Oman par les tensions régionales. Ce contretemps prive ce taxi-moto de son gagne-pain.

« Il y a beaucoup d'impact pour notre travail. On n'a pas d'essence pour rejoindre les clients plus loin, c'est devenu très dur pour nous », déplore-t-il.

Même épuisement de l'autre côté de la pompe. Le personnel enchaîne les doubles services pour tenter de discipliner des clients à bout de nerfs. Une situation devenue insupportable, dénonce Tokine, pompiste. « J'ai commencé à 5h du matin et je finis à 21h sans même avoir de repos. Il y a de plus en plus de monde, je ne comprends pas vraiment où est le problème. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Madagascar importe 100% de ses besoins en produits pétroliers raffinés. Avec une consommation nationale qui frôle désormais un million de mètres cubes par an, le moindre blocage sur les routes maritimes grippe l'économie.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.