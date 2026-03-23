Tanzanie: Human rights watch presse les autorités à faire la lumière sur les violences post-électotales

En Tanzanie, alors que les conclusions de la commission d'enquête sur les violences post-électorales sont attendues le 3 avril, Human Rights Watch accentue la pression. Dans un rapport publié ce jeudi 19 mars, l'ONG documente des cas de recours excessif à la force, notamment des tirs injustifiés sur des civils qui ne participaient pas aux manifestations du 29 octobre. Sans bilan officiel à ce stade, HRW appelle les autorités à faire toute la transparence sur ces violences et à établir les responsabilités.

Des tirs sur des civils, parfois de simples passants, c'est ce que met en lumière Human Rights Watch dans son rapport sur les violences post-électorales en Tanzanie.

Pas de nouveau bilan, mais des témoignages précis ont été recensés. À Mwanza, dans le nord du pays, au moins sept personnes ont été tuées sur un marché selon des témoins. Ailleurs, une femme enceinte a été blessée par balle, ou encore un homme abattu alors qu'il rentrait chez lui après avoir voté.

Pour Human Rights Watch, ce sont des tirs injustifiés, qui violent les principes des Nations unies. L'usage de la force létale n'est autorisé qu'en cas de menace imminente pour la vie. « Faire toute la lumière sur ces violences est donc essentiel », explique Gerry Simpson, directeur adjoint de la division Crises à Human Rights Watch.

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Mais déjà, des doutes émergent sur la crédibilité des conclusions de la commission d'enquête sur les violences post-électorales. « La commission n'a pas suffisamment cherché à contacter les familles, explique-t-il, pour comprendre les circonstances des morts ». Il ajoute qu'elle doit le faire avant de publier son rapport, sinon une enquête indépendante serait nécessaire.