Congo-Kinshasa: Le président Tshisekedi demande un plan de relance pour la compagnie aérienne Congo Airways

En République démocratique du Congo, la principale compagnie aérienne nationale Congo Airways traverse une crise majeure. Créée en 2015 avec quatre avions, elle ne dispose aujourd'hui d'aucun appareil propre opérationnel. Le président Tshisekedi a jugé ce week-end cette situation préoccupante en exigeant un plan de relance « réaliste et rigoureusement encadré ». Une décision prise après une enquête officielle avec notamment le concours de l'Inspection générale des finances.

Selon nos informations, Congo Airways est actuellement paralysée. Tous ses avions propres sont cloués au sol, faute d'entretien adéquat. Même les appareils loués ne sont pas encore exploités : un Embraer financé par la Caisse nationale de sécurité sociale reste immobilisé en raison du manque de pilotes spécialisés, de documentation technique et de pièces de rechange. Un Airbus A320 loué auprès d'une compagnie sud-africaine peine lui aussi à entrer en service.

À ces difficultés opérationnelles s'ajoute une situation financière critique. La compagnie fait face à d'importantes dettes, à des arriérés de salaires et d'impôts, et ne réalise plus aucun vol commercial.

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Le rapport d'enquête conjoint de l'Inspection générale des finances, du Conseil supérieur du portefeuille et de l'Autorité de l'aviation civile met en évidence de graves dysfonctionnements dans la gestion administrative, financière et opérationnelle de l'entreprise.

Le président Tshisekedi estime que ces défaillances exposent l'État à des risques juridiques, financiers et réputationnels élevés. Pour y remédier, le gouvernement a été chargé de proposer une restructuration en profondeur, avec un encadrement financier strict, des mécanismes de contrôle renforcés et une refonte de la gouvernance, afin de relancer durablement la compagnie nationale.

En attendant, c'est Air Congo avec ses trois Boeing qui porte le drapeau national dans le ciel. Une coentreprise avec Ethiopian Airlines.

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