Sénégal: Près de 45 000 chrétiens prennent part aux Journées mondiales de la jeunesse 2026, ce week-end à Nianing

22 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Près de 45 000 chrétiens prennent part aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), ce week-end, à Nianng, dans le département de Mbour (ouest), a appris l'APS du père Paul Mamadou Ndour, le responsable de la communication du comité d'organisation de cet évènement.

"Prenez courage, Moi, j'ai vaincu le monde" est le thème des JMJ de cette année.

"Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse", a assuré M. Ndour.

"Toutes les structures qui avaient pris des engagements quant à la bonne organisation de l'évènement sont en train de les honorer", a-t-il dit, saluant la volonté des autorités administratives locales de veiller au bon déroulement des JMJ 2026.

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Un carnaval des jeunes chrétiens va sillonner les rues de Nianing. Un évêque s'entretiendra ensuite avec la jeunesse chrétienne.

Une célébration eucharistique, considérée comme une "étape phare" des JMJ, aura lieu dimanche, sous la présidence de l'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye.

Un chapelet de la Divine Miséricorde, une prière, et une série d'animations mettront fin aux JMJ.

Les Journées mondiales de la jeunesse sont organisées chaque année depuis 1984 par l'Église catholique. C'était une initiative du pape Jean-Paul II (1920-2005).

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