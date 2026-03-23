Afrique: Foot/LCA (1/4 de finale retour) - L'Espérance ST bat Al-Ahly d'Egypte (3-2) et file en demies

21 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — L'Espérance sportive de Tunis a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football en s'imposant face à Al-Ahly d'Egypte (3-2), en quart de finale retour de la compétition, disputé ce samedi, au stade du Caire.

Les égyptiens avaient ouvert la marque dés la 10e grâce à Mahmoud Hassan Trezeguet avant que les sang et or ne frappe par deux fois. D'abord par le biais de Florian Danho à la 68e et, ensuite, par Mohamed Amine Tougai à la 78e sur penalty.

Le défenseur espérantiste Hamza Jelassi permettait aux cairote d'égaliser à la 83e en marquant contre son camp, avant de se racheter en scellant le sort du match par un 3e but sang et or à la 90e+4.

Pour rappel, lors du match aller disputé dimanche dernier, l'Espérance s'était imposée (1-0).

En demies, les espérantistes croiseront le fer avec le vainqueur de l'opposition entre le Stade malien et le Mamelodi Sundowns prévue demain dimanche, au Mali. Sundowns, note-t-on, partira avec un avantage de trois buts acquis à l'aller.

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