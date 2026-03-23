Tunisie: Violation de son espace aérien et de son aéroport international - Le Koweït porte plainte

La Direction générale de l'aviation civile du Koweït a annoncé, ce dimanche, avoir adressé une lettre de protestation officielle à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), à la suite de graves violations et d'attaques iraniennes ayant porté atteinte à la souveraineté de l'État sur son espace aérien ainsi qu'aux installations de l'aéroport international de Koweït.

Dans un communiqué, l'autorité a précisé avoir souligné dans sa lettre que « ces actes constituent une violation flagrante des conventions et accords internationaux régissant l'aviation civile », ajoutant qu'ils ont exposé la sécurité des passagers, des compagnies aériennes et du personnel de l'aéroport international de Koweït, ainsi que les infrastructures aéroportuaires, à de graves risques.

Elle a également indiqué que ces événements ont perturbé le trafic aérien, contraignant à la suspension de tous les vols, et ont entraîné d'importantes pertes matérielles pour le secteur de l'aviation civile, ainsi que des blessés, en plus de mettre en danger la sécurité des passagers et des installations.

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Dans sa correspondance officielle, l'autorité a insisté sur la nécessité pour l'OACI de prendre les mesures requises afin de garantir la protection de l'espace aérien et des infrastructures civiles, et de prévenir la répétition de telles violations, de manière à assurer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile ainsi que la souveraineté de l'État du Koweït sur son espace aérien et sur les bâtiments et installations relevant de l'aéroport international de Koweït, conformément aux normes internationales.