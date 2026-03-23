Tunisie: Des séances d'accompagnement pour les femmes enceintes afin de limiter les césariennes

Le Dr Atef Youssef, chef de service de gynécologie-obstétrique au Centre de maternité et de néonatologie (anciennement hôpital Wassila Bourguiba), a annoncé que le ministère de la Santé a mis en place, il y a environ trois ans, une unité de préparation à l'accouchement rattachée au centre. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à réduire le taux de césariennes, qui a connu une hausse marquée ces dernières années.

Lors de son passage dans l'émission « Votre santé est plus précieuse » sur le plateau télévisé de l'agence TAP, il a précisé que cette unité aide les femmes enceintes à mieux se préparer à l'accouchement par voie basse. L'objectif est de les accompagner pour qu'elles réagissent positivement aux différentes phases du travail, réduisant ainsi l'appréhension et la peur de l'accouchement qui poussent parfois à recourir à la chirurgie.

Une explosion du taux de césariennes

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Les chiffres de l'Institut National de la Statistique (INS) révèlent que le taux de césariennes en Tunisie a atteint 44,4 % en 2023, contre 20,5 % en 2006. Ce taux a plus que doublé en 17 ans et dépasse largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise un seuil compris entre 10 et 15 %.

Un programme d'accompagnement complet

Le Dr Youssef a souligné que l'unité propose des programmes d'encadrement complets incluant des exercices physiques adaptés, des techniques de respiration, une préparation psychologique à l'accouchement ainsi qu'une sensibilisation à l'importance de l'allaitement maternel.

Ces séances débutent à la fin du septième mois de grossesse et se poursuivent jusqu'à l'accompagnement durant l'accouchement, suivi d'un soutien post-partum. Cet accompagnement est essentiel pour l'allaitement, considéré comme un facteur de protection majeur pour la santé du nourrisson.

Une activité en pleine croissance

L'encadrement est assuré par une équipe spécialisée composée de médecins et de sages-femmes. Le Dr Youssef a noté que l'activité de l'unité progresse de façon constante : le nombre de séances est passé à plus de 100 en 2025, au profit des femmes dont l'accouchement naturel est programmé.

Enfin, le centre dédie également des séances de sensibilisation spécifiques aux femmes enceintes diabétiques. Ces sessions portent sur les règles diététiques, l'utilisation de l'insuline, la reconnaissance des signes d'hypoglycémie et le suivi rigoureux de l'état de santé, afin de garantir une grossesse stable et un accouchement sans complications.