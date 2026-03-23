Tunisie: Zones humides - La société civile méditerranéenne se mobilise à Tunis

Du 24 au 26 mars 2026, quatorze partenaires venus de dix pays méditerranéens se retrouveront à Tunis pour la rencontre « Société civile et zones humides ». Ce rendez-vous majeur vise à dresser le bilan d'un projet régional ambitieux dédié à la protection de ces écosystèmes fragiles et menacés.

L'association Les Amis des Oiseaux (AAO) souligne dans son communiqué que cet événement mettra en lumière le rôle crucial des acteurs locaux. Au-delà du simple constat, il s'agit de renforcer concrètement la capacité d'action des organisations sur le terrain.

Déployé dans onze pays, ce projet a permis une véritable professionnalisation des structures engagées. Les organisations ont ainsi gagné en influence, notamment grâce à l'initiative « Alerte Rouge » dédiée aux menaces urgentes. En parallèle, le suivi des populations d'oiseaux d'eau s'est intensifié via le réseau Medwaterbirds, tandis qu'un nouvel outil commun permet désormais de signaler plus efficacement les activités de braconnage.

Cette dynamique régionale est coordonnée par la Tour du Valat, institut de recherche basé en Camargue, en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD).

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À travers des ateliers et des échanges d'expertises, ce programme a non seulement soudé les acteurs du bassin méditerranéen, mais a aussi sensibilisé le grand public aux enjeux vitaux des zones humides et des oiseaux migrateurs.