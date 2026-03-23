Tunisie: CA - La personnalité de l'équipe

Une équipe solide en défense et qui gagne même quand elle n'est pas brillante, Benzarti a des idées pour ramener la qualification de Monastir.

La Presse -- Comme lors de la saison 2023-2024, le CA fera le déplacement à Monastir pour le compte de la coupe et entraîné par Faouzi Benzarti. Et les Clubistes espèrent rééditer le même scénario et se qualifier.

Cette fois, c'est un CA plus solide, plus réaliste qui va disputer ce match avec tous ses atouts. Dauphin du championnat, un seul but encaissé en dix matches et une forte personnalité qui se traduit par des victoires en déplacement, le CA a toutes les chances de passer face à une USM qui jouera le match de la saison.

Par rapport au dernier match face à l'USBG, le CA est appelé à mieux-carburer et à développer un volume de jeu plus consistant dans un match de coupe qui requiert du souffle et qui peut aller au-delà des 90'.

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Entraînements nocturnes en fin de Ramadan, et en plus à huis clos pour une meilleure concentration, Benzarti peut compter sur un effectif assez riche.

On ne s'attend pas à trop de changements avec une ossature qui va être conservée à l'image des Chamekh, Zaâlouni, Shili, Ben Abda, Chrifi, Zemzmi, Khadhraoui, Harzi ou Chaouat.

Il reste deux places à prendre : l'attaquant de soutien à gauche et le troisième milieu.

Vu la qualité de l'adversaire, Benzarti tend à utiliser un milieu défensif de plus pour verrouiller sa zone. Chrimi et Seydou Khan sont en ballottage.

Ait Malek pourrait alors avancer à gauche, ou probablement Khadhraoui passerait à gauche (son poste préféré) et c'est Kinzumbi ou le même Ait Malek qui basculerait à droite. Avec la diversité des solutions sur le banc, l'entraîneur clubiste a une bonne marge de choix. En tout cas, c'est un match clef pour un CA qui tient à la coupe de Tunisie. D'après ce que le CA a démontré cette saison, il se présentera à Monastir les indicateurs au vert et avec de solides atouts individuels et collectifs.