Tunisie: USM - Mission réhabilitation

Après avoir plié au Mustapha Ben Jannet face au CSS en L1, l'Union sportive monastirienne a l'occasion de vite tourner la page, dès aujourd'hui, à la réception du CA.

La Presse -- L'immense déception du classico perdu face aux Sfaxiens a donc eu raison de Tarek Jarraya, écarté et remplacé par Fethi Laâbidi aux manettes. A présent, au moment où il vient de souffler sa 103e bougie, le club du Ribat va devoir se ressaisir par le biais de Dame Coupe, un trophée que les Bleus ont d'ailleurs remporté il y a six ans. Aujourd'hui, caprice du destin, les Usémistes tombent d'entrée sur un cador de l'épreuve et du football tunisien tout court, le Club Africain, une formation qui carbure plutôt bien en ce moment.

L'intention plus que le système

Fethi Laâbidi va devoir ajuster la vis pour que l'équipe retrouve tout son éclat, qu'elle réenfile le bleu de chauffe et dépasse toutes les difficultés rencontrées par le passé proche. L'USM doit prendre le match par le bon bout et donc entamer la partie avec intensité et rigueur.

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En Coupe, au-delà de l'animation, qui plus est face à un gros bras qui n'adoptera pas de bloc bas, ce sont les intentions qui comptent.

Dans cette perspective, quel va être le levier de Fethi Laâbidi pour neutraliser le CA? Si l'aspect mental sera capital dans la composition de l'équipe, le coach va probablement recourir aux plus résilients. Ainsi, devant le capitaine Abdessalam Hlaoui dans les bois, l'on retrouverait la recrue d'hiver, Raed Bouchina, sur le côté droit, et Youssef Herch sur le flanc gauche.

La charnière, à son tour, sera composée du tandem Malek Miladi-Raed Chikhaoui, alors que plus haut, au coeur du jeu, le coach lancerait d'entrée le piston Yassine Dridi, voire le Guinéen Ousmane Diané, aux côtés du relayeur Chaïm Djebali et du milieu offensif Mehdi Ganouni.

Aux avant-postes enfin, l'USM débuterait avec le trident Fakhreddine Ben Youssef-Yassine Amri-Brahim Gadiaga, quoique Brahim Souissi et le jeune Salem Bizid soient compétitifs.

Possession, personnalité, rythme et justesse, tout ce qui a manqué à l'USM par le passé proche doit revenir à la surface face au CA, en espérant que la réussite soit au bout.