Tunisie: ST - Le vent en « Coupe »

S'ils tablent sur la Coupe de Tunisie pour balayer les derniers doutes de fin d'hiver, les Bardolais entendent aussi profiter de l'occasion pour créer cette émulation dans le challenge.

La Presse -- Décroché au classement de L1 et désormais au pied du podium, le Stade Tunisien compte forcément sur la Coupe de Tunisie pour valider à terme un ticket pour la C3, si « par malheur » il ne gratte pas une place d'accessit continental en championnat.

Aujourd'hui donc, un match à élimination directe attend le ST.

A la réception de l'AS Soliman en seizièmes de Coupe, les coéquipiers de Youssef Saâfi comptent tout d'abord sur cette épreuve pour retrouver de la confiance et redynamiser leur saison par une victoire stimulante.

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La terre promise...

A l'aube d'un seizième de finale face à la lanterne rouge de la Ligue 1, le Stade se trouve à la croisée des chemins, entre un championnat capricieux et une Coupe de Tunisie devenue « une terre promise » depuis deux saisons avec deux finales successives disputées.

La Coupe de Tunisie, elle, offre un horizon dégagé, même si elle n'en est qu'à sa phase de démarrage, du moins pour les clubs de l'élite. Globalement, le ST de Saïd Saïbi doit afficher une détermination sans faille. Pas question de sacrifier le championnat pour la coupe, ni l'inverse.

Pour les équipiers d'Aziz Saïhi, l'exigence bardolaise impose de mener de front tous les combats. En début d'après-midi, si un premier succès en Coupe peut être l'étincelle qui embrase la fin de saison en Ligue 1, Saïd Saïbi doit d'abord s'en donner les moyens en alignant le meilleur onze possible.

Et à première vue, il opterait pour une équipe à vocation offensive mais solide derrière, s'appuyant sur ce système hybride en 4-3-3 qui bascule vers le 4-4-2 avec un Wael Ouerghemi qui décroche vers l'entrejeu quand le besoin se fait sentir.

A une ou deux nuances près, volet onze pressenti, devant Farhati dans les cages, l'axe Skander Sghaier-Marouen Sahraoui sera reconduit, à moins de lancer Mounir Jelassi aux côtés du capitaine stadiste.

Sur les flancs, l'on retrouve Hedi Khalfa à droite, voire Iyadh Riahi aux côtés d'Aziz Saïhi à gauche. A l'entrejeu, Saïd Saïbi peut opter pour un trio de continentaux avec le médian offensif sénégalais Boubaker Camara, le piston burkinabé Salifou Tapsoba et son alter ego ivoirien Yusuf Touré.

Seconde variante possible, le demi droit sénégalais Amath Ndaw et le milieu axial Rafaeddine Riah pourraient compléter l'entrejeu avec Tapsoba. Enfin, plus haut, Ouerghemi, Saâfi et Ndiaye tiennent la corde, quoique Amine Khemissi, Amine Haboubi et Abderrahman Hanchi soient aussi dans les starting-blocks. En conquérant à l'épreuve de l'ASS, le ST se déplace avec la ferme volonté d'afficher une attitude proactive pour gagner. Les fans, à leur tour, ont de bonnes raisons d'espérer.