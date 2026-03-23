Tunisie: CAB - Le match de la confirmation

Contre l'ASM en seizièmes de Coupe, les Cabistes feront en sorte de décoller pour de bon...

La Presse -- On a constaté ces derniers temps, matches officiels et amicaux compris, que le CAB joue mieux qu'en début de saison.

Il a surtout trouvé un certain équilibre entre les lignes, et la trêve est venue à point pour pouvoir consolider davantage ce regain de stabilité longtemps recherché.

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Contre l'ASM, les supporters «jaune et noir» attendent donc une confirmation. On sait que, face à une équipe qui a l'habitude de bien négocier les matches de Coupe, ce ne sera pas une partie de plaisir.

Toutefois, les Cabistes, qui ont perdu face à l'ASM en match aller de L1 disputé au Chtioui, voudront prendre leur revanche et préparer par là-même la rencontre de la 24e journée du championnat contre ce même adversaire à Bizerte.

C'est dans cet esprit que le CAB a préparé, tout au long de ces deux semaines, ce rendez-vous, comme l'affirmé l'entraîneur- adjoint Fakhreddine Jaziri : « Nous sommes, depuis quelque temps, sur une courbe ascendante et nous espérons traduire ce regain de forme tout à l'heure contre l'ASM. La Coupe est un stimulant et il est attendu que les joueurs se surpassent à cette occasion ».

Un éventail de choix...

Aujourd'hui, le staff technique dispose d'un effectif relativement riche et donc susceptible de faire la différence. En effet, il est inutile de citer l'apport des nouvelles recrues que sont Chihi, Nourani et Glu notamment en attaque, un compartiment de jeu qui a longtemps été inefficace.

Bref, avant, le CAB se procurait des occasions mais la concrétisation n'était pas toujours au rendez-vous. Contre l'ASM, cette indigence offensive ne sera pas tolérée car il s'agit d'un match à élimination directe.

L'entraîneur Chiheb Ellili aura donc un large éventail de choix pour constituer son équipe de départ, un choix qui se portera sur les joueurs qui se sont distingués lors des deux tests amicaux face à la JSO et l'OB le week-end passé.

Formation probable

Maktouf- Guessmi- Rhimi- Allala- Doukali- Dridi- Fonseca- Cissoko- Nourani- Chihi- Momar Diop