Tunisie: ASG - Pour le moral

Avec plus de variantes sur le plan offensif, Mohamed Chibani et ses protégés chercheront à Métlaoui une qualification bénéfique pour la dure bataille du maintien.

La Presse -- Quinzième au classement avec 17 points, dans une position assez délicate et peu enviable de relégable potentiel, le Carrelage de Gabès mettra-t-il toute son énergie et toutes ses forces dans ces seizièmes de finale contre l'ES Métlaoui pour arracher le billet pour les huitièmes, quitte à aller au bout des cent vingt minutes ?

C'est la question que se posent ses fans, divisés entre la nécessité, voire l'obligation de concentrer tous les efforts sur l'opération maintien et entre la quête d'un exploit qui pourrait avoir un impact psychologique positif sur le moral des partenaires de Firas Ben Ammar et constituer un bon tremplin pour gagner la bataille de la survie en Ligue 1.

Le coach Mohamed Chibani est confronté lui aussi au même dilemme dans l'approche de ce match, aussi bien au niveau de la composition du onze de départ que dans le leitmotiv de son ultime discours avec ses joueurs avant le coup d'envoi.

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Relever le défi offensif

Pour échapper au purgatoire, la Zliza aura grand besoin dans les sept matches restants du championnat d'une bonne série de victoires. Ses derniers matches - clés contre le CAB et la JSO à domicile, où elle n'a pu grappiller qu'un maigre point ( nul 0 -0 et défaite par 0 - 2 ), ont mis à nu des difficultés, voire une incapacité à créer un vrai danger dans la surface de ses adversaires et dans leur petit périmètre de vérité.

Pour gagner des matches de haute importance, il ne suffit pas d'avoir du répondant derrière et au milieu, mais il faudra être présent devant, multiplier les occasions nettes de but et ne pas manquer de lucidité et de justesse dans les trente derniers mètres. C

e match de coupe tombe à point nommé comme pour corriger les lacunes sur le plan offensif en vue d'une meilleure approche des échéances à venir, même si l'enjeu restera une qualification pour les huitièmes.

Surtout qu'avec l'entrée en lice d'attaquants rompus aux tâches dures en pointe comme Mohamed Ameur Jouini, Faied Ben Hassine et Mohamed Aziz Khlifi (qualifiés début mars ), il y aura plus de choix pour une bonne formule d'attaque.

En effet, depuis la blessure de Hosni Guezmir, la seule option valable pour Mohamed Chibani était le duo Oussama Neffati - Diolvy Moukouba comme fers de lance pour concrétiser la grande débauche d'énergie, les centres et les dernières passes décisives de Mohamed Khadhraoui à partir du couloir droit.

Ce n'est plus maintenant le cas avec cette variété retrouvée dans le compartiment offensif. Sur le plan mental, l'écart sera, certes, grand entre une équipe du Bassin minier bien rassurée sur son sort en championnat avec 28 points, mais la Zliza devra chercher dans ce match de coupe des vertus mentales pour arracher une qualification qui serait une bonne bouffée d'oxygène avant de s'attaquer au dernier virage de la saison.