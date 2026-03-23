Tunisie: USBG - À prendre au sérieux

À l'épreuve du CSK à Msaken, Karim Delhoum et sa bande devront rompre leur série noire de six matches sans victoire afin de valider un billet pour les huitièmes de Coupe.

La Presse -- En match de coupe, il n'y a pas d'écart sur le terrain ni une logique pour faire du club de division supérieure une équipe favorite. C'est pourquoi les joueurs de Ben Guerdane prennent au sérieux ce déplacement à Msaken pour rentrer avec le billet pour les huitièmes.

Pour l'entraîneur Karim Delhoum, plus que jamais assis sur un siège éjectable, cette quête de rupture avec le signe indien est donc un défi majeur.

Car une élimination dès l'entrée en lice dans l'épreuve coupe de Tunisie serait à coup sûr pour lui le faux pas de trop. Et puisque le facteur temps joue en sa faveur (le prochain match crucial pour lui contre l'ESM aura lieu le 5 avril), il pourra aligner ses meilleurs éléments et convoiter cette qualification sans crainte qu'il y ait usure sur le plan physique. Bien au contraire, ce sera une belle opportunité de remettre en confiance un secteur qui a brillé par son manque d'efficacité avec un seul but marqué lors des six derniers matches sans le moindre succès.

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La carte Zineddine Kada d'entrée

L'entraîneur de l'USBG ne lésinera pas sur les moyens pour aligner sa meilleure force de frappe en attaque.

Ainsi dans une formation à vocation purement offensive, la pointe Zineddine Kada, gonflé à bloc par sa convocation par Anis Boujelbène en sélection U 23, est fortement pressenti comme titulaire. Aujourd'hui, les coéquipiers d'Ayoub Mcharek s'attaquent donc au Croissant de Msaken dans leur fief. Et si la confiance est de mise, les « Jaune et Noir » gagneraient à se produire « sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ».